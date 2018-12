Euro NCAP, de Europese instantie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van crashtests, heeft de Mercedes-Benz A-Klasse uitgeroepen tot de best geteste compacte familieauto van 2018. Ook Lexus en Hyundai vielen in de prijzen.

De nieuwe Lexus ES werd uitgeroepen tot beste grote gezinsauto van het afgelopen jaar. Daarnaast won het model in de categorie voor veiligste elektrische en hybridevoertuigen.

De Hyundai Nexo, een zogeheten waterstofauto met een brandstofcel aan boord, behaalde de winst in de klasse voor grote SUV's. Het model behaalde een 94 procent veiligheidsscore voor volwassen inzittenden.

De Mercedes scoorde 96 procent op dit onderdeel, Lexus 91 procent. De veiligheidsscores van A-Klasse en ES op het onderdeel voetgangersveiligheid waren met respectievelijk 92 en 90 procent eveneens erg goed.

Vorig jaar was de Volvo XC60 de best geteste SUV, terwijl de prijs voor veiligste grote sedan naar de Volkswagen Arteon ging. In 2017 werd de Subaru Impreza uitgeroepen tot best geteste compacte familieauto.

