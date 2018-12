Met de winter voor de deur adverteren autofabrikanten en garagebedrijven weer volop met de wintercheck voor de auto. Wat wordt er gecontroleerd en wat is de toegevoegde waarde van dit werkplaatsbezoek?

Voor een kleine 20 euro kun je vaak al bij een werkplaats terecht voor een wintercheck, waarbij de auto op een flink aantal punten wordt gecontroleerd. Monteurs voeren dan niet alleen technische controles uit op zaken als motor en vloeistoffen uit en accu en dynamo, maar ook visuele controles van afdichtingen en hoezen. Andere belangrijke punten zijn licht en zicht, banden en remmen, sloten en portieren, verwarming en ruitenwissers.

Wat de BOVAG betreft is het grote aantal aanbiedingen een goede zaak. "We zien dat steeds meer merken, formules en garages speciale aandacht schenken aan de wintercheck en dat is natuurlijk geen overbodige luxe. Zo weet vrijwel niemand weet dat ruitenwissers doorgaans na een jaar vervangen moeten worden", aldus woordvoerder Tom Huyskens.

Wat autobedrijf Köhler betreft is de wintercheck een totaal zinloze exercitie. Volgens het bedrijf, dat onder andere Seat en Skoda vertegenwoordigt, is het "kuddegedrag" van de importeurs door allemaal hetzelfde te doen tegen dezelfde prijs dan ook onverklaarbaar.

"Het legt een totaal gebrek aan creativiteit binnen de sector bloot. Neem de advertentieteksten, daar ga je niet bepaald van in een drafje naar de dealer. Niemand binnen de branche lijkt bij machte tegen de automobilist te zeggen dat ze om de zoveel tijd met hun auto naar de werkplaats moeten."

Wintercheck geeft veilig gevoel

Volgens Huyskens past de aandacht voor het fenomeen wintercheck daarentegen in het positieve beeld van de afgelopen jaren, waarin het onderhoudsschema van de fabrikant steeds beter wordt gevolgd.

"Vorig jaar resulteerde dat in een recordaantal van 15,7 miljoen onderhoudsmomenten. Dus de mensen die in het najaar of vroege winter in de werkplaats komen voor een normale beurt, die zijn sowieso al optimaal voorbereid." Mede hierdoor werd het hoogste omzetniveau sinds 2012 gemeten: 3,85 miljard euro.

Volgens de BOVAG zit de toegevoerde waarde van de wintercheck in het feit dat de meeste particulieren niet elk half jaar (of elk jaar precies als de winter aanbreekt) in de werkplaats komen.

"De meeste auto's hebben een service-interval van tussen de 15.000 en zelfs 30.000 kilometer, of minimaal eens per jaar of twee jaar, en de gemiddelde particulier rijdt 11.000 kilometer per jaar. Dus een aparte wintercheck, kosteloos of voor een aantrekkelijk prijsje, is dan zeker geen onzin als je er zeker(der) van wil zijn dat je auto ook bij lage temperaturen blijft functioneren."

'Automobilist moet heropvoeding krijgen'

In de genoemde service-interval schuilt volgens autobedrijf Köhler inderdaad een groot probleem. Het feit dat nieuwe auto's eens in de twee à drie jaar onderhoud nodig hebben heeft ertoe geleid dat veel automobilisten "naast achterlijk ook enorm lui" zijn geworden.

"Een grote groep heeft totaal geen interesse in onderhoud en kijkt nooit naar de auto om. Een brandend lampje op het dashboard zegt ze niks. En als rond de kerstdagen alle lampjes branden vinden ze het gezellig."

Voor het bedrijf is de wintercheck er om juist deze groep naar de dealer te krijgen, aangezien ze als het ware "opnieuw opgevoed" moeten worden. "Deze automobilisten moeten leren dat een auto geen mobieltje is waar je om de zoveel tijd een update voor krijgt of wat je na een jaar of wat weer weggooit."

De insteek van de wintercheck is volgens autobedrijf Köhler dan ook niet verkeerd. Het publiek dat er op af komt wel. "We krijgen nu mensen over de vloer die we al drie keer eerder in het jaar gezien hebben en die nu voor een klein bedrag nog even een controle meepakken die ze eigenlijk niet nodig hebben."

'Fijn als de deurrubbers nog even ingevet worden'

De BOVAG geeft toe aan dat de wintercheck voor veel autobedrijven weliswaar een vorm van klantenbinding is, maar niet per definitie van extra inkomsten. "Echt winst zullen ze puur en alleen op die winterchecks natuurlijk niet maken", zegt Huyskens.

Bij Peugeot-dealer Van Mossel in Heemstede ziet men niet meer of minder werkplaatsbezoeken vergeleken met twintig jaar eerder. Een controlepunt in de winter was altijd al een vast onderdeel van de werkplaatskalender. Het enige verschil is dat het nu een pakkende naam heeft, aldus een werkplaatsmedewerker.

Bij autobedrijf Nieuwendijk Renault Hoofddorp zien ze wel een duidelijke toename in het aantal auto's dat voor een wintercontrole naar de dealer komt. Waar er tien jaar geleden zo'n twee afspraken per dag geteld werden, worden er nu tot wel vijftien voertuigen gecontroleerd.

Een werkplaatsmedewerker laat echter weten dat de controle voor MyRenault-leden gratis is, wat de toename mogelijk kan verklaren. Hij ziet vooral veel jonge auto's voorbij komen van maximaal drie jaar oud. "Veel mensen vinden het fijn als de deurrubbers nog even ingevet worden voor de winter."