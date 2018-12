Vierwielaandrijving wordt voor de Europese automobilist steeds belangrijker. In het overzicht van Europese zoekopdrachten voor tweedehands auto's staat aandrijving op alle vier de wielen inmiddels bovenaan het wensenlijstje. Welke vierwielaangedreven SUV's kun je in Nederland voor een schappelijke prijs aanschaffen?

In Nederland wordt het meest gezocht naar voertuigen met airconditioning, een trekhaak en een navigatiesysteem. Vierwielaandrijving staat op plek vier, aldus een onderzoek van occasionwebsite AutoScout24.

Voor een bedrag onder de 10.000 euro komen auto als de eerste generatie Porsche Cayenne binnen bereik. Ook een BMW X5 is voor een vergelijkbare prijs te krijgen. Voor dit overzicht zijn we echter uitgegaan van relatief jonge doorsnee modellen met een benzinemotor, een niet al te hoog brandstofverbruik en een tellerstand van minder dan 150.000 kilometer.

Bouwjaar, vanafprijs en gemiddeld brandstofverbruik 2007 Nissan Qashqai 2.0 4WD: 9.955 euro, 8,4 l/100 km

2006 Toyota RAV4 2.0 16v VVT-i: 9.750 euro, 8,6 l/100 km

2009 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 4-Motion: 8.999 euro, 8 l/100 km

2007 Jeep Compass 2.4: 6.400 euro, 8,7 l/100 km

2006 Subaru Forester 2.5 XT AWD: 7.995 euro, 11 l/100 km

Japanse SUV's zeer betrouwbaar

De eerste auto die in beeld komt is de bekende Nissan Qashquai, een model dat een grote bijdrage heeft geleverd aan de huidige populariteit van de SUV. Auto's van de eerste bouwjaren (vanaf 2007) met benzinemotor en vierwielaandrijving staan te koop vanaf 9.950 euro, soms met een tellerstand die onder de 100.000 kilometer blijft.

Volgens de fabriek schommelt het brandstofverbruik van de 140 pk sterke Qashqai rond de 1 op 12. De wegenwacht van de ANWB roemt het "zeer hoge kwaliteitsniveau en de daarmee gepaard gaande betrouwbaarheid" van het model.

De wegenwacht heeft een vergelijkbaar oordeel over de Toyota RAV4 en noemt de auto "uitermate betrouwbaar." Een exemplaar uit 2006 is te koop vanaf ongeveer 9.750 euro en er zijn exemplaren te vinden met minder dan 150.000 kilometer op de teller.

De auto wordt aangedreven door een 152 pk sterke benzinemotor die gemiddeld 1 op 11,6 loopt. De Toyota RAV4 weegt weliswaar iets meer dan de Qashqai maar je bent met maximaal 66,6 euro per maand niet duurder uit dan de Nissan.

Jonger is beter?

Een Volkswagen Tiguan is een SUV van een recenter bouwjaar, te weten 2009. Ook de prijs is met een bedrag van zo'n 9.000 euro gunstiger dan zijn Japanse concurrenten. Vierwielaandrijving werd geleverd in combinatie met een 150 pk sterke turbomotor. Hierdoor is de Tiguan met een verbruik van 1 op 12,5 wat zuiniger dan de hierboven genoemde modellen.

Het bijzondere stukje techniek heeft ook keerzijde. Volgens de ANWB Wegenwacht moet je het oliepeil goed in de gaten houden om grote motorschade te voorkomen. Een sluitende onderhoudshistorie is van belang bij deze en andere Volkswagenproducten met deze motor.

Onbekend buitenbeentje

Naast de gangbare modellen zijn er ook een aantal minder bekende SUV's die aan onze criteria voldoen, zoals de Jeep Compass en de Subaru Forester.

Jeep is groot geworden met terreinwagens en bouwt niet anders. De merknaam is tot op de dag van vandaag de verzamelnaam voor terreinvoertuigen. Subaru levert al vrijwel al haar modellen standaard met vierwielaandrijving. In Nederland zijn ze niet zonder te krijgen.

De Jeep Compass was een eerste poging tot SUV van Europees formaat en deelde zijn basis met de Dodge Caliber. Exemplaren uit 2007 met 170 pk sterke benzinemotor zijn voor minder dan 7.000 euro te krijgen.

De Compass is nooit heel populair geweest, wat betekent dat je er bij verkoop minder voor terugkrijgt in vergelijking met gewilde modellen. Wel staat de Jeep volgens de Wegenwacht te boek als betrouwbaar.

Flitsende prestaties

Net als de Compass kon ook de Forester op weinig belangstelling rekenen in Nederland. Ook vandaag de dag is de auto niet heel gewild. Aan de Forester van de tweede generatie kan het niet liggen, aangezien het model Nederland en Duitsland door de consumentenbond destijds is uitgeroepen tot meest betrouwbare auto.

Voor minder dan 8.000 stap je in een Forester uit 2006. Er zijn exemplaren te koop met een 2,5-liter turbomotor die goed is voor 210 pk en een topsnelheid van 226 kilometer per uur. Ook de acceleratietijd naar 100 kilometer per uur van 6,7 seconden is ook in 2018 nog indrukwekkend. Daar staat een verbruik van ongeveer 1 op 9 tegenover.