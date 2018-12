Tesla is begonnen met de selectieprocedure voor een bouwer van zijn Chinese Gigafactory. Al minimaal één bouwbedrijf is begonnen met het inkopen van bouwmaterialen, blijkt uit documenten die persbureau Reuters heeft ingezien.

De fabriek wordt de eerste autofabriek in China die volledig in handen is van een buitenlands bedrijf.

Aan de biedingsprocedure doet in ieder geval het staatsbedrijf Shanghai Construction Group mee. Een dochter van China Minmetals is begonnen met het voorbereiden van materialen voor de fundering van het gebouw die in de tweede helft van december geleverd kunnen worden. Dat zou betekenen dat de bouw aanstaande is.

De fabriek van 2 miljard dollar (bijna 1,8 miljard euro) wordt de eerste van Tesla in China. De maker van elektrische auto's wil zijn positie op de Chinese markt, de grootste automarkt ter wereld, versterken.

De verkopen van Tesla-voertuigen in China zijn de afgelopen tijd geraakt door de importheffingen op Amerikaanse producten die China als gevolg van de handelsoorlog heeft ingesteld.