Het aandeel van elektrische voertuigen in de totale verkoop van nieuwe auto’s in Nederland nadert de 10 procent. In november kwam het aandeel uit op 8,9 procent.

Vorige maand werden in Nederland in totaal 3.053 volledig elektrische exemplaren op kenteken gezet, zo blijkt uit de recentste gegevens van de RAI Verenging.

Gemeten over de eerste elf maanden van dit jaar staat de teller op 39.061 elektrische auto's. Dat betekent dat er dit jaar waarschijnlijk twee keer zoveel elektrische modellen geregistreerd zullen worden als in 2017, toen het aantal uitkwam op 21.115 exemplaren.

De Nissan Leaf was met 657 stuks de best verkochte elektrische auto in november, gevolgd door de Jaguar I-Pace en de Tesla Model S. Het laatstgenoemde model staat na elf maanden op 4.060 exemplaren, de Nissan op 3.107.

