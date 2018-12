Op vrijdag opent de jaarlijkse lifestylebeurs Masters of Lxry zijn deuren voor het publiek. Gezien het aantal automerken dat op het evenement aanwezig is, is de beurs mooie gelegenheid voor de autoliefhebber om exclusieve modellen van dichtbij te bewonderen. Wat is er zoal te zien in de RAI?

Audi, BMW en Mercedes-Benz, de grote drie uit Duitsland zijn uiteraard aanwezig, net als Porsche. Dat geldt ook voor de tegenhangers uit het Verenigd Koninkrijk en Japan, te weten Jaguar, Land Rover en Lexus. In totaal zijn dertien merken aanwezig op het evenement.

Importeur Louwman Exclusive heeft modellen van Maserati, McLaren en Morgan op de beursvloer, terwijl Pon Luxury Cars met Bentley en Lamborghini er zijn opwachting maakt.

Nieuwe SUV's maken debuut

De verschillende fabrikanten hebben veel moeite genomen de nieuwste SUV's naar het evenement te halen. Zo heeft Mercedes-Benz niet alleen ruimte vrijgemaakt voor de nieuwe G-Klasse, maar ook voor de vorige maand onthulde GLE.

Bij Range Rover staat de zeer recent gepresenteerde nieuwe Evoque, terwijl bij BMW de nieuwe X7 te zien is.

Veel aandacht voor EV's en plug-inhybrids

Uiteraard is er op Masters of Lxry, dat vorig jaar 52.150 bezoekers trok, volop aandacht voor elektrisch rijden. De elektrische auto is immers vooral door het succes van vrij kostbare modellen zoals de Tesla Model S en Model X op de kaart gezet.

Het Amerikaanse merk is niet alleen met de genoemde auto's aanwezig op het evenement, maar ook met de langverwachte Model 3. De eerste leveringen van de nieuwe Tesla in Nederland beginnen in februari.

Audi heeft de e-tron meegenomen, de eerste volledig elektrische auto van het Duitse merk. Daarnaast heeft Audi de recent gelanceerde Q8 op de stand staan. Deze wordt echter nog gewoon aangedreven door een verbrandingsmotor.

Ook Jaguar zet in op elektrisch rijden. Met de onthulling en lancering van de I-Pace eerder dit jaar was het relatief kleine merk de eerste fabrikant die met een echte Tesla-concurrent op de markt kwam. De Jaguar I-Pace was met 607 stuks in november na de Nissan Leaf de meest verkochte elektrische auto van Nederland.

Lexus heeft een primeur met de hybride UX cross-over, die ook pas begin volgend jaar in de showroom verschijnt. De prijs van de UX is eerder deze week vastgesteld op 44.495 euro. De blinkvanger is echter de knalgele LC500.

Snel, sneller, snelst

Lamborghini gooit het over een andere boeg. Hier ligt met de Aventador SVJ het accent op nog meer vermogen. Het in augustus onthulde model wordt aangedreven door een 770 pk sterke V12-motor. Daarmee haalt de top-Aventador een snelheid van 350 kilometer per uur.

Ook bij McLaren is een recent geïntroduceerd model te bewonderen, namelijk de in juni gepresenteerde 600LT. De overtreffende trap van de 570S heeft een 600 pk, maar is op sommige sprint onderdelen sneller dan de Lamborghini. Niet wat topsnelheid betreft overigens, aangezien de 600LT 'maar' 328 kilometer per uur haalt.

De activiteiten bij Porsche staan in het teken van het zeventigjarig jubileum van het merk. Daarnaast maakt de gefacelifte Macan zijn debuut in Nederland.