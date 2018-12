Vorige week lekte het bericht uit dat de Nederlandse overheid voornemens is om vanaf 2021 met een aanschafsubsidie voor elektrische auto's te komen, aangezien deze voertuigen voor particulieren vaak nu nog te duur zijn. Is een elektrische auto werkelijk zo kostbaar?

Voor minder dan 7.000 euro rijd je als particulier in een volledig elektrische auto die voor het gemiddelde woon-werkverkeer inzetbaar is. Dat is voor forenzen in Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek tussen de 15 en 35 kilometer.

Dat betekent maximaal 70 kilometer per dag, waarmee de elektrische auto's van ongeveer acht jaar geleden in beeld komen als alternatief voor brandstofvoertuigen. De Citroën C-Zero, de eerste Nissan Leaf, de Mitsubishi i-MiEV, Peugeot iOn en de Fluence Z.E. en Zoe van Renault vallen in die categorie.

De prijs voor de gangbare nieuwe elektrische auto's ligt op dit moment tussen de 35.000 en 45.000 euro. Daar kom je op een acculading maximaal 280 kilometer ver mee. De praktijk is vaak met zo'n 225 kilometer wat weerbarstiger.

Een elektrisch voertuig dat qua bruikbaarheid en inzetbaarheid kan concurreren met een brandstofauto is op dit moment inderdaad relatief duur. Een Hyundai Kona Electric, waarmee je met het hele gezin een rit van zo'n 450 kilometer moet kunnen maken, kost net geen 40.000 euro. Een Tesla Model 3 komt verder, maar daar betaal je 58.800 euro voor.

De vijf goedkoopste elektrische auto's Renault Fluence ZE: 6.985 euro

Geschatte actieradius: 80 km

Citroën C-Zero: 8.940 euro

Geschatte actieradius: 110 km

Peugeot iOn: 9.950 euro

Geschatte actieradius: 110 km

Mitsubishi i-MiEV: 10.750 euro

Geschatte actieradius: 110 km

Nissan Leaf: 11.450 euro

Geschatte actieradius: 120 km

Renault goedkoopst in aanschaf

Voor 6.985 euro stap je in een Renault Fluence Z.E., een forse sedan die tussen 2011 en 2014 leverbaar was. De auto was voorzien van een 22 kWh accupakket, waarmee een op papier een bereik van 180 kilometer mogelijk was. In de praktijk kwam dit neer op ongeveer 80 kilometer.

Net als bij andere elektrische modellen van Renault huur je ook als eigenaar van een tweedehands exemplaar de accu's. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn afhankelijk van het verwachte aantal kilometers dat per jaar wordt afgelegd. Daarbovenop komt een bedrag van 9,95 euro voor de batterijverzekering.

De maandelijkse kosten van een tweedehands elektrische auto van Renault zijn dus hoger ten opzichte van de genoemde concurrentie. Daar staat tegenover dat je te allen tijde verzekerd bent van een accupakket met een capaciteit van minimaal 75 procent.

Japans-Franse drieling

De Citroën C-Zero en Peugeot iOn zijn producten van een samenwerking tussen moederbedrijf PSA en het Japanse Mitsubishi, waarbij de Fransen hun logo's op de elektrische i-MiEV van Mitsubishi mochten plakken. De drieling is inmiddels voor minder dan 9.000 euro te koop.

De i-MiEV stamt uit 2009 en rijdt net als de Franse derivaten sinds 2011 op de Nederlandse weg. In de bodem van de auto zit een accupakket van 16 kWh, die op papier een reikwijdte van 150 kilometer mogelijk maakt. In praktijk betekent dit een actieradius die tussen de 100 en 110 kilometer schommelt.

Toegegeven, dergelijke cijfers waren destijds niet ideaal. Temeer er in 2011 volgens de RAI Vereniging slechts 1.250 publieke laadpunten en 63 snelladers in Nederland waren. Inmiddels zijn dat er respectievelijk 17.681 en 920 stuks. Bovendien kan het kleine accupakket van het trio in een half uur tot 80 procent bijgeladen worden.

Gezinnen komen uit bij Nissan Leaf

De Nissan Leaf werd net als de Mitsubishi in 2009 gepresenteerd, om anderhalf jaar later in Nederland op de weg te komen. In tegenstelling tot de Mitsubishi had de Leaf het formaat van een volwaardige gezinsauto.

Vroege exemplaren van de Leaf zijn met ongeveer 12.000 euro daardoor wat duurder dan de Japans-Franse drieling. Op papier kom je echter niet veel verder dan de eerder genoemde auto's. Nissan gaf destijds een bereik 160 kilometer op, terwijl gebruikers veelal zo'n 120 kilometer haalden.

Bij aanvang van de leveringen bood Nissan een standaardgarantie van drie jaar of 100.000 kilometer. Deze garantie, waar ook de accu onder valt, kon later uitgebreid worden naar vijf jaar of 100.000 kilometer.

Bij de Citroën, Mitsubishi en de Peugeot kregen nieuwe eigenaren bij aanschaf een garantie van acht jaar of 100.000 kilometer voor de accu's. Het op dit moment goedkoopste tweedehands exemplaar van het trio, een 8.940 euro kostende Citroën C-Zero, heeft 59.273 kilometer gereden en stamt uit augustus 2012.

Hoewel een actieradius in de praktijk van maximaal 120 kilometer voor veel mensen ruim voldoende is, zullen evenzoveel mensen dat ondanks de beschikbare infrastructuur niet als voldoende ervaren. Daar staat tegenover dat elektrische auto's tot 2025 vrijgesteld blijven van aanschafbelasting en motorrijtuigenbelasting.

De BOVAG heeft bovendien berekend dat een elektrische auto vanwege het lagere aantal onderdelen tot wel 50 procent minder onderhoud nodig heeft. Als alleen de aandrijflijn in beschouwing wordt genomen, stijgt dat percentage naar 75 procent.