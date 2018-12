De eerste exemplaren van de langverwachte Tesla Model 3 worden in februari in Nederland geleverd. Die maand krijgen ook mensen met een reservering elders in Europa hun nieuwe voertuig. De auto is vanaf woensdag te configureren.

De volgorde van levering van de auto hangt af van reserveringsdatum, bezorglocatie en configuratieopties. Tesla doet geen uitspraken over de aantallen die in Nederland gereserveerd en aanbetaald zijn. Wereldwijd zijn er sinds maart 2016 zo'n 450.000 reserveringen geplaatst.

In het begin zijn alleen de langeafstands- en Performance-versies van de Tesla Model 3 te bestellen. De zogeheten Long Range-uitvoering met een 74 kWh accu en vierwielaandrijving heeft een prijs van 58.800 euro, de Performance-versie kost 69.700 euro.

De Model 3 Long Range AWD heeft op basis van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure een bereik van 544 kilometer. De Performance-uitvoering, die in 3,5 seconden naar 100 kilometer per uur sprint, komt 530 kilometer ver op een acculading.

Minder kostbare versies laten op zich wachten

De Model 3 wordt standaard geleverd met Autopilot-hardware, maar je moet de 5.300 euro kostende enhanced autopilot-optie aanvinken om mogelijkheden te kunnen gebruiken.

Alle Model 3-kopers hebben tegen betaling toegang tot het wereldwijde Supercharger-netwerk van Tesla, maar de auto is ook geschikt voor andere snelladers. Ook krijgt de Model 3 de over-the-air-updates die bekend zijn van de Model S en Model X.

Mensen die in plaats van een Performance- of Long Range-versie juist een goedkopere uitvoering willen, zullen nog even geduld moeten hebben. Tesla laat weten dat mensen hun reservering altijd kunnen afzeggen. De aanbetaalde 1.000 euro krijgt men dan terug.

De Tesla Model 3 staat sinds deze maand in de Tesla-winkels in Amsterdam en Rotterdam. Met ingang van deze week staat er ook een exemplaar in Groningen. Later deze maand zal de auto nog in Arnhem-Duiven te zien zijn.

