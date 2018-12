De vanaf maart verkrijgbare Toyota Corolla wordt leverbaar vanaf 23.995 euro. Met een 122 pk sterke hybride-aandrijflijn is de auto - die als hatchback, stationwagen en sedan te krijgen is - 2.400 euro duurder.

Dat heeft de importeur bekendgemaakt. Voor het eerst is de hybride er niet alleen met 122, maar ook met 180 pk. Laatstgenoemde kost minimaal 34.995 euro. Een tijdelijk verkrijgbare First Edition-uitvoering is echter 2.600 euro goedkoper.

De Corolla-stationwagen, door Toyota Touring Sports genoemd, is er vanaf 24.995 euro. De nieuwe Corolla loopt net als de in Nederland populaire C-HR bij Toyota Motor Manufacturing in het Turkse Sakarya van de band.

