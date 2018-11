Audi grijpt de Los Angeles Motor Show aan om het publiek kennis te laten maken met de e-tron GT, het derde geplande volledig elektrische model van het Duitse merk.

Audi wil de e-tron GT in 2020 presenteren, waarna het model het jaar erop in de showroom moet staan.

De auto, die nog niet in zijn definitieve vorm wordt getoond, meet 4,96 meter in lengte, 1,96 meter in breedte en is 1,38 meter hoog. Daarmee is de e-tron GT qua formaat niet alleen vergelijkbaar met de A7 Sportback, maar vooral ook met de Tesla Model S.

In de bodem is een accupakket met een capaciteit van 90 kWh geplaatst, dat net als bij de eerder dit jaar gepresenteerde e-tron SUV tussen de voor- en achteras gemonteerd is. Audi claimt dat de accu in twintig minuten tot een niveau van 80 procent bij te laden is.

In 3,5 seconde naar 100 kilometer per uur

De e-tron GT heeft op elke as een elektromotor. De twee units zijn samen goed voor 590 pk. Audi zegt dat de auto in 3,5 seconde naar 100 kilometer per uur kan sprinten. Na twaalf tellen moet 200 kilometer per uur op de klok staan. De elektrische GT heeft een begrensde topsnelheid van 240 kilometer per uur.

De Audi heeft op basis van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure een actieradius van ongeveer 400 kilometer.

De eerste elektrische Audi, de e-tron, verschijnt over enkele maanden bij de dealers. Dat model krijgt binnen afzienbare termijn gezelschap van de eveneens volledig elektrische e-tron Sportback, een SUV met coupélijn. Daarna is het de beurt aan e-tron GT.

