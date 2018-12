Automakers Renault, Nissan en Mitsubishi blijven samenwerken, laten de drie bedrijven in een gezamenlijke verklaring weten. Het voortbestaan van de krachtenbundeling was een groot vraagteken sinds de arrestatie van Carlos Ghosn, de topman van de alliantie.

Ghosn zit sinds vorige week vast in Japan op verdenking van belastingfraude. Hij zou onder meer een te laag inkomen hebben opgegeven bij de fiscus. Volgens het Japanse persbureau Kyodo willen openbaar aanklagers zijn detentie verlengen.

Bij Nissan en Mitsubishi is Ghosn inmiddels ontslagen als voorzitter, bij Renault is dat nog niet het geval. Wel is operationeel directeur Thierry Bolloré tot tijdelijk vicetopman benoemd om de taken van Ghosn bij het Franse autoconcern waar te nemen.

In de nasleep van de arrestatie wilde Nissan naar verluidt sleutelen aan het pact tussen de drie bedrijven. Of de verhoudingen binnen de alliantie zijn gewijzigd, wordt in persverklaring niet gemeld.

Het samenwerkingsverband bestaat twintig jaar. De drie autoconcerns werken samen om hun concurrentiepositie te behouden en te vergroten, bijvoorbeeld door kostenbesparingen en het delen van productiemiddelen. Vorig jaar verkochten de drie concerns samen meer dan 10,6 miljoen auto's.

