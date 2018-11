Jeep heeft met de Gladiator zijn eerste pick-uptruck in jaren onthuld. Het model is gebaseerd op de nieuwe Wrangler en gericht op gebruik in het terrein.

Daarmee komt de nieuwe Jeep Gladiator niet direct in het vaarwater van zustermerk RAM, dat in de Verenigde Staten pick-uptrucks en bedrijfswagens levert.

Ten opzichte van de Wrangler heeft de Gladiator een 50 centimeter langere wielbasis. De laadbak is ongeveer 1,5 meter diep. De bagageruimte kan uitgebreid worden door de achterbank plat te gooien. Het Gladiator-interieur is net als het onderstel overgenomen van de Wrangler.

De nieuwe pick-uptruck van Jeep wordt aangedreven door een 288 pk sterke V6-motor, die in combinatie met een handgeschakelde zesbak en automatische transmissie verkrijgbaar is. Na 2020 wordt ook een 265 pk sterke dieselmotor leverbaar. Deze motor is standaard gekoppeld aan een automaat.

In 2020 worden ook de details van de Europese versie van de Gladiator bekendgemaakt. In de Verenigde Staten staat de auto in het tweede kwartaal van volgend jaar al in de showroom.

