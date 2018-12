John Collins, oprichter van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde autobedrijf Talacrest, heeft een Ferrari laten bouwen. Het resultaat is de SP3JC.

De auto is een product van de Special Projects-afdeling van Ferrari, dat zich toelegt op het volledig naar wens bouwen van unieke modellen. Het recentste exemplaar is gebaseerd op de F12tdf en is speciaal voor Collins gemaakt.

Voor aandrijving zorgt een 780 pk sterke V12-motor. Hiermee sprint de auto in 2,9 seconden naar 100 kilometer per uur. Vijf seconden later staat 200 kilometer per uur op de teller. De topsnelheid ligt boven de 340 kilometer per uur.

Collins is de man achter Talacrest en heeft de afgelopen jaar dertig jaar meer dan zeventienhonderd klassieke Ferrari's verkocht met een gecombineerde waarde van zo'n 1 miljard euro.

Naar verluidt werd zijn bedrijf vroeger vaak bezocht door hooggeplaatste werknemers van Ferrari zelf, aangezien de echt bijzondere modellen destijds alleen bij Collins in de showroom te vinden waren.