Het occasionaanbod in Nederland wordt bepaald door de auto's uit een gunstige fiscale bijtellingscategorie van een jaar of vier geleden, die nu massaal terugkomen uit de lease. Is deze auto daardoor een goede optie voor de particulier of zit er een addertje onder het gras? We onderzoeken het aan de hand van een dubbeltest van Autoweek.

Een paar jaar geleden leek een dieselhybride het ei van Columbus: groene hybridetechniek gekoppeld aan een zuinige dieselmotor met een relatief lage CO2-uitstoot. Vandaag de dag staat er geen enkele dieselhybride meer in de prijslijst, hoewel Mercedes-Benz het binnenkort weer gaat proberen.

Dat betekent voor de occasionkoper dat er voordeel te behalen valt en dat het de moeite waard is om het omslagpunt voor het rijden op diesel nog eens te berekenen, aangezien de prijzen van een gebruikte diesel(hybride) laag liggen. De Volvo V60 plug-inhybride is daarvan een voorbeeld.

Het hybride deel van de Volvo heeft als grote voordeel dat je een kilometer of 40 louter elektrisch kunt rijden. Als je dus veel korte stukjes aflegt, is het mogelijk om lang met een tank diesel te doen.

Zodra de brandstofmotor bijspringt, heb je te maken met een vijfcilinder die van zichzelf al 215 pk levert. Daar doet de elektromotor met 68 pk dan nog een schepje bovenop. De Volvo in kwestie stamt uit 2013, heeft 145.621 kilometer gereden en stond te koop voor 17.400 euro.

Nare verrassing in aantocht

Een kleine waarschuwing voor degenen die zich laten verblinden door alle voordelen van een V60 Plug-in Hybrid: na 2020 gaat de wegenbelasting voor dergelijke voertuigen omhoog. En dat zal vast weer zijn weerslag hebben op de restwaarde. Tot en met 2020 geldt een halftarief voor plug-inhybrides in de motorrijtuigenbelasting (mrb).

Voor zakelijke rijders is het belastingvoordeel al verdwenen. Particulieren kunnen echter nog ruim twee jaar lang rekenen op enkele tientallen euro's voordeel per maand.

In Noord-Holland komt de wegenbelasting voor de vierwielaangedreven plug-inhybride Volvo uit op 83,30 euro per maand. Een vergelijkebare V60 diesel met vierwielaandrijving, maar zonder plug-inhybridetechniek kost 143,60 euro per maand, een verschil van zo'n 60 euro.

Bij aanschaf in januari resulteert dat in een voordeel van ruim 1.446 euro tot en met 2020. Of dat opweegt tegen de verwachte waardedaling van de plug-inhybride na 2020 is de vraag, temeer je voor de Volvo in kwestie dan 166,30 euro per maand aan mrb kwijt bent.

Onbekend maakt onbemind?

De Peugeot 508 RXH kan daarom als alternatief dienen. Dit is namelijk ook een dieselhybride stationwagen, maar dan benaderd vanuit een geheel andere hoek. De auto heeft een 163 pk sterke dieselmotor, die wordt bijgestaan door een elektromotor van 37 pk.

Bij de aanschaf van deze Peugeot 508 kan de rekenmachine achterwege blijven. De auto is een reguliere hybride, dus zonder stekker en redelijke elektrische reikwijdte. Voor de bijbehorende belastingvoordelen komt de 508 RXH Hybrid 4 niet in aanmerking. Er staat de toekomstige eigenaar dan ook geen grote wijziging in de mrb te wachten.

Het model viel destijds in de 20-procentbijtellingscategorie. Die bijtelling geldt tot op vijfjarige leeftijd. In dit geval dus tot 2020, aangezien de auto in kwestie uit 2015 stamt. Dat kan voordelig zijn als de Peugeot nog even zakelijk wordt gereden.

Voor particulieren geldt dat zij, opnieuw met de provincie Noord-Holland als uitgangspunt, 155 euro per maand betalen voor de 508 RXH Hybrid 4, die te koop staat voor 18.900 euro en 142.656 kilometer op de teller heeft. De mrb voor de plug-inhybride Volvo is dus een jaar lang 71,70 euro per maand lager. Na 2020 is de Peugeot juist weer 11,30 euro voordeliger in de maand.

Ook bij de hybride 508 dringt de vraag zich op of de hybridetechniek strikt noodzakelijk is. De auto wordt er niet fors zuiniger door, temeer de techniek extra gewicht met zich meebrengt. Voor de reguliere en daardoor lichtere 508 SW met dezelfde motor betaal je daarom geen 155 euro, maar 132,30 euro in de maand in Noord-Holland.

Maandelijkse wegenbelasting 2019 (Noord-Holland) Volvo V60 D6 AWD Plug-in Hybrid Summum: 83,30 euro

Volvo V60 D5 AWD Summum: 143,60 euro

Peugeot 508 RXH Blue Lease Hybrid4: 155 euro

Peugeot 508 SW Blue Lease Premium 2.0 HDi 163 pk: 132,30 euro

Maandelijkse wegenbelasting na 2020 (Noord-Holland) Volvo V60 D6 AWD Plug-in Hybrid Summum: 166,30 euro

Volvo V60 D5 AWD Summum: 143,60 euro

Peugeot 508 RXH Blue Lease Hybrid4: 155 euro

Peugeot 508 SW Blue Lease Premium 2.0 HDi 163 pk: 132,30 euro

508 RXH voelt uitgebalanceerder dan V60

Zowel de Volvo als de Peugeot zijn heerlijke langeafstandsauto's. Ze zijn stil, comfortabel en goedmoedig. Beide hebben 1,5 ton op de klok, al een leven als leaseauto achter de rug en ze zitten vol met innovatieve techniek. Toch functioneren ze nog feilloos.

Maar de vraag die zich opdringt is: wat is de meerwaarde van een hybride diesel? De overheid schrapt niet voor niets het voordeel op de wegenbelasting voor plug-ins. De ambitieuze opgegeven verbruikscijfers halen ze in de verste verte niet.

Tenzij je optimaal gebruik kunt maken van de elektrische actieradius van de Volvo, verbruikt hij door zijn extra gewicht niet bijzonder veel minder dan een niet-hybride V60. En daar komt volgend jaar dus een flink bedrag extra wegenbelasting bij.

Het hybridesysteem van de 508 RXH voegt evenmin veel toe; tenzij je zit te wachten op een auto met vierwielaandrijving, maar dat zullen niet veel Nederlanders doen. Daar tegenover staat dat de Peugeot een onverzettelijk uiterlijk heeft en vrij zeldzaam is. Wel moet je genoegen nemen met een volledig elektrische actieradius van slechts 4 kilometer.

De Peugeot biedt daarentegen meer binnenruimte dan de Volvo. Bovendien voelt de 508 RXH uitgebalanceerder dan de V60. Hier is duidelijk wat langer nagedacht over wat er gebeurt als je een zware hybride module in een auto bouwt.

Je koopt met de Peugeot dus een opvallende auto die bovendien uitstekend geschikt is als reisauto voor het hele gezin. Maar ook hier geldt dat als je een normale 508 diesel koopt, je misschien wel net zo goed bediend bent.

Brandstofverbruik, fabrieksopgave Volvo V60 D6 AWD Plug-in Hybrid Summum: 1,8 l/100 kilometer

Volvo V60 D5 AWD Summum: 5,9 l/100 kilometer

Peugeot 508 RXH Blue Lease Hybrid4: 4,1 l/100 kilometer

Peugeot 508 SW Blue Lease Premium 2.0 HDi 163 pk: 5,7 l/100 kilometer

Brandstofverbruik, praktijk Volvo V60 D6 AWD Plug-in Hybrid Summum: 4,6 l/100 kilometer

Peugeot 508 RXH Blue Lease Hybrid4: 6,3 l/100 kilometer

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl

Met dank aan Carnext, Veghel