Bentley heeft het aanbod van Continental GT-modellen uitgebreid met een cabrioversie, de Continental GT Convertible. De open uitvoering is 170 kilo zwaarder dan de dichte variant.

Het wagengewicht komt daarmee uit op 2.414 kilo. Dat weerhoudt de Continental GT Convertible er niet van om in 3,8 seconden naar 100 kilometer per uur te sprinten.

De topsnelheid van de auto, die wordt aangedreven door een 635 pk sterke W12-motor, ligt op 333 kilometer per uur.

De in zeven kleuren leverbare stoffen kap laat zich in negentien tellen en tot een snelheid tot 50 kilometer per uur elektrisch openen of sluiten.

De kap is volgens Bentley zo goed dat de auto in gesloten toestand net zo stil is als de Continental GT van de vorige generatie.

