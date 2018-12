Porsche heeft in aan de vooravond van de Los Angeles Auto Show de achtste generatie 911 gepresenteerd. Het Duitse sportwagenmerk lanceert het model in de Carrera S-uitvoering.

Voortaan krijgen alle versies van de 911 een breder koetswerk. Voorheen was dit voorbehouden aan de variant met vierwielaandrijving en de krachtigere S- en Turbo-uitvoeringen.

Daarnaast is de nieuwe 911 te herkennen aan een lichtbalk over de gehele breedte van de achterzijde, nieuwe ledkoplampen en in de carrosserie verzonken deurgrepen.

Ook het interieur van de 911 is compleet nieuw en voortaan voorzien van een 10,9-inchscherm. Het instrumentarium is op de centraal geplaatste toerenteller nu volledig digitaal.

Sneller dan zijn voorganger

De gepresenteerde Carrera S- en Carrera 4S-versies worden aangedreven door een zescilinderboxermotor. De krachtbron levert 450 pk, 30 pk meer dan de motor in het uitgaande model.

Het blok is gekoppeld aan een automatische versnellingsbak. Porsche wil nog niet zeggen of er op termijn ook een handbak leverbaar wordt.

De nieuwe 911 Carrera S accelereert in 3,7 seconden naar 100 kilometer per uur. De versie met vierwielaandrijving is 0,1 seconden sneller. Met het optionele Sport Chrono-pakket gaat er nog eens een tiende van de sprinttijd af.

De Carrera S haalt een topsnelheid van 308 kilometer per uur, de 4S een top van 306 kilometer per uur.

