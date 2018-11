De winter staat voor de deur en dit betekent dat je als automobilist de nodige voorzorgsmaatregelen moet nemen, variërend van het bedekken van de voorruit tot aan het al dan niet monteren van winterbanden. Wat zijn de beste tips voor de naderende vorstperiode?

Hoewel een hoop mensen bij thuiskomst in ieder geval de voorruit van de auto met een scherm bedekken, is krabben de volgende ochtend onvermijdelijk. De eerste vraag die dan opkomt is: start je de motor wel of niet?

Het verhaal mag inmiddels bekend zijn: het stationair laten draaien van de motor is niet goed voor de interne delen van het blok, omdat de motor bij een stationair toerental een rijker brandstofmengsel verbruikt dan onderweg.

Dit kan onder meer tot gevolg hebben dat er aanslag op de gasklep ontstaat. Daarbij is het verbruik tevens hoger en de uitstoot schadelijker. Naast lawaai in de buurt, veroorzaak je dus ook extra vervuiling.

Bovendien genereert de draaiende motor bij stilstand minder warmte dan tijdens het rijden, dus zo snel warmt het interieur tijdens het krabben met een stationair lopende motor niet op.

Snellere en eenvoudigere opties zijn het gebruik van ruitontdooier, een warm washandje of wat lauw water (bijvoorbeeld in een gieter). Met te heet water heb je door het grote temperatuurverschil een risico op barsten.

Ook kun je een mix van water en ontsmettingsalcohol maken. Het goedje is bij veel online drogisterijen te krijgen. Bij een verhouding van een derde water en twee derde ontsmettingsalcohol, is het mengsel het effectiefst. Gebruik bij het bedekken van de ruiten liever geen kranten, aangezien deze kunnen vastvriezen.

Deurrubbers kunnen scheuren

Naast het bedekken van de voorruit, is het invetten van de deurrubbers ook een goede voorzorgsmaatregel. Dit verlaagt het risico op scheuren bij het openen van het portier de volgende ochtend.

Een andere tip is het stevig aandrukken van de deur, voordat je deze opent. Hierdoor breken de mogelijke ophopingen van ijs. Tot slot is de genoemde gieter met lauw water ook voor vastgevroren rubbers een goede oplossing. De rubbers moet je dan wel weer goed afdrogen, anders zit je niet veel later met hetzelfde probleem. Voor het invetten volstaat vaseline of siliconenspray. Talkpoeder en glycerine zijn ook effectief.

Het kan ook gebeuren dat de sloten van de auto bevriezen. Hiervoor is weliswaar speciale slotontdooier te koop, maar warm water of een föhn kunnen ook uitkomst bieden.

Eenmaal achter het stuur is het aan te raden de handrem extra aan te trekken voor je die naar beneden drukt. Op deze manier breekt de mogelijke ijsafzetting op de kabel.

Een elektronische handrem werkt op stroom en zou het om die reden gewoon moeten blijven doen. Het systeem kan echter wel uitgeschakeld worden voordat het gaat vriezen. Raadpleeg daarvoor het instructieboekje.

Een schone ruit van belang voor veiligheidssystemen

Eenmaal achter het stuur is het zaak de ruiten te ontwasemen. Het gebruik van de airco helpt daarbij, aangezien de lucht die eerst door de airconditioning is geleid droger is.

Oude zakjes silicagel komen hier mogelijk ook van pas. Als er nog enkele in oude schoenendozen of jaszakken zitten, leg deze dan op het dashboard van de auto. Kattenbakvulling helpt overigens ook, maar of dat de juiste oplossing is, durven we te betwijfelen.

Bij gebruik van een ventilatorkachel, de airconditioning en andere voorzieningen is het van belang te controleren of de accu van de auto nog goed is. Accu's kunnen namelijk slecht tegen kou.

Het aanzetten van een groot aantal stroomverbruikers direct bij het wegrijden is dan ook niet bevorderlijk voor de levensduur van de accu. Het is daarom raadzaam om in de winter met een wat oudere auto de korte ritjes te vermijden. Alleen op langere afstanden kan een dynamo de accu voldoende bijladen.

Een voorruit moet niet alleen aan de binnenkant, maar vooral ook aan de buitenkant schoon zijn. Hierdoor heb je volgens een woordvoerder van Carglass niet alleen beter zicht, maar blijven bovendien de veiligheidssystemen goed werken.

Een toenemend aantal auto's is uitgerust met veiligheidstechnologie zoals adaptieve cruisecontrol, rijbaanassistent, verkeersbordherkenning, dynamische grootlichtassistent en noodremsysteem. Deze systemen zijn gekoppeld aan camera's en radareenheden achter de voorruit.

"De gecombineerde radarsensor en camera werkt alleen goed als u vuil, ijs en sneeuw van de voorruit verwijdert en u dit deel regelmatig reinigt met water en autoshampoo", schrijft Volvo dan ook in de handleiding van de XC90, een model dat is uitgerust met een groot aantal veiligheidssystemen.

Strooizout slecht voor autolak

Moet je in de winter wel je auto wassen? De een maakt zijn auto in winter regelmatig schoon, de ander laat het wassen even voor wat het is. Je auto is door regen, zand en ander vuil op de weg toch zo weer smerig. Zonde van de tijd en het geld. Of ligt dat toch anders?

Vuil op de lak is doorgaans de reden om een auto naar de wasstraat te brengen. Zeker als er op de weg strooizout is gebruikt, is het raadzaam om je auto zo snel mogelijk te wassen, aangezien zout de laklaag kan aanvreten. Maar bij een ophoping van zand of zout kun je niet zomaar met de spons of borstels aan de slag.

Om haarkrasjes te voorkomen, moet je er eerst met een voorbehandeling voor zorgen dat de carrosserie volledig zand- of zoutvrij is. Afspuiten met water is het devies, zeg ook Gerard van de Reep, technisch voorlichter bij autolakfabrikant AkzoNobel. Ga dan vooral naar de wassstraat, omdat je er dan zeker van bent dat er geen delen worden overgeslagen.

Een voorbehandeling is belangrijk als de carrosserie een normale laklaag heeft. Deze auto's worden weliswaar afgewerkt met een blanke laklaag, maar die is door het ontbreken van metaaldeeltjes niet zo hard als metallic lak. Bovendien is metallic lak in feite een zogeheten topcoat, een extra bescherming boven op de kleurlagen.

Kwaliteit van het wiel doorslaggevend

Lichtmetalen wielen lopen in de winter dezelfde risico's als autolak. Zand en zout kunnen op plekken waar de velg kleine beschadigingen heeft tussen de beschermende laag en het basismateriaal terechtkomen, waarmee plekjes op de velgen groter worden.

In de basis kun je de wielen prima wassen in de wintermaanden, meldt Bart Kusters van KSC Import uit Venlo. Maar bij het schoonhouden geldt dat onderhoudsvoorzorgmaatregelen, net als bij het wassen van de lak, van belang zijn. Zorg er dus voor dat de velg voor de behandeling volledig zand- en zoutvrij is.

Volgens KSC, dat velgen van onder meer JE Design en Oettinger importeert, is de kwaliteit van het wiel doorslaggevend in hoe het wiel winterse omstandigheden doorstaat. Niet alle velgen krijgen vanuit de fabriek dezelfde laklaag mee. Duurdere wielen hebben een dikkere laag, waardoor deze exemplaren niet alleen kleurvaster zijn, maar ook betere vuilafstotende eigenschappen hebben.

Keuze tussen winter- of vierseizoenenbanden

Met een winterband van slechte kwaliteit kan het gebeuren dat je in natte omstandigheden een 15 meter langere remweg hebt vergeleken met banden van gerenommeerde merken. Ook zijn er grote verschillen in de verwachte levensduur van het rubber, zo blijkt uit een uitgebreide winterbandentest.

Tijdens een remtest bij 80 kilometer per uur op een nat wegdek werd met de minste band een remweg van 49,9 meter gemeten. Ter vergelijking, de testauto met het beste rubber op dit testonderdeel stond na 34,3 meter stil.

In de sneeuw en bij een snelheid van 50 kilometer per uur was een remweg van 27 meter de beste score. Geen van de twintig geteste winterbanden had meer dan 30 meter nodig om tot stilstand te komen. Ter vergelijking, de remweg in de sneeuw met een zomerband kwam uit op 43,2 meter.

Een pijnpunt bij winterbanden is de langere remweg op een droog wegdek. De remweg van een zomerband bij 100 kilometer per uur kwam uit op 39,5 meter. De winterbanden hadden tussen de 43,8 en 47,2 meter nodig.

Met vierseizoenenbanden kun je tegenwoordig uitstekend uit de voeten, zo blijkt uit een vervolgtest. Vroeger waren ze een gevalletje vlees noch vis, maar tegenwoordig zijn ze een goed alternatief voor winter- en zomerbanden.

Op een nat wegdek, zoals dat in onze winter het vaakst voorkomt, kunnen vierseizoenenbanden de winterbanden ook bij lage temperaturen goed partij geven.

Winterbanden en zomerbanden hebben een verschillende rubbersamenstelling. Hierdoor presteren winterbanden bij temperaturen van minder dan 7 graden Celsius doorgaans beter dan zomerbanden, die bij kou harder worden en daardoor eerder grip verliezen.

Normaal gesproken komen winterbanden daarom het beste tot hun recht tussen november en maart, zo blijkt uit gegevens van het KNMI. Maar de kans dat de temperatuur in die periode steevast onder de 7 graden Celsius uitkomt, is volgens diezelfde gegevens steeds onwaarschijnlijker.