Het Amerikaanse merk Jeep maakt in Europa een spectaculaire groei door. Waar andere merken uit de Verenigde Staten en rol in de marge spelen of zelfs al van het toneel verdwenen zijn, is Jeep hard op weg een vaste plek te veroveren.

Jeep verkocht tot en met oktober van dit jaar 138.060 nieuwe voertuigen in dit deel van de wereld, een stijging van 61,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Geen ander merk komt bij een dergelijke verkooptoename in de buurt. Jeep heeft daarmee een concurrent als Land Rover inmiddels overvleugeld.

Jeep is onderdeel van Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ontstaan uit de overname van Chrysler door Fiat, waar het merk sinds 1987 onderdeel van uitmaakte. De inlijving door het Italiaanse moederbedrijf heeft er onder meer toe geleid dat modellen als de Renegade en de Compass nu in Italië van de band lopen. De auto’s delen hun technische basis met de Fiat 500X.

'Alsof het een echte Italiaan is'

"In Italië is het merk inmiddels omarmd. Zelfs de carabinieri gaat Jeep Grand Cherokee rijden. De Italianen hebben Jeep in hun hart gesloten alsof het een echte Italiaan is. Dat is deels ook waar, want de Renegade wordt in Italië gebouwd", aldus Mirco Rácz, bij FCA Netherlands verantwoordelijk voor public relations.

Jeep is met 70.795 geregistreerde exemplaren het op zeven na populairste merk van het land. Het betekent tevens dat meer dan de helft van de tot en met oktober verkochte exemplaren in Europa in Italië een eigenaar vonden.

Maar ook in Nederland beleeft Jeep een kleine opleving. Het merk is namelijk hard op weg om dit jaar het beste verkoopresultaat ooit neer te zetten. In de eerste tien maanden zijn 1.048 exemplaren op kenteken gegaan.

Het is voor het eerst sinds de eeuwwisseling, toen de interesse in grote SUV’s zoals de Jeep Grand Cherokee opgang kwam, dat er meer dan duizend nieuwe auto’s van het merk verkocht zijn. Vijf jaar geleden wist Jeep in Nederland slechts 168 voertuigen te slijten.

"Met de komst van de Renegade begaf Jeep zich voor het eerst in het segment van de compactere SUV's. De eind 2017 geïntroduceerde Compass bevindt zich in klasse van de middelgrote SUV’s, dat net als het segment van de kleine SUV's aan populariteit wint."

'Graag het origineel'

Voor dit jaar wordt rekening gehouden met een wereldwijde verkoop van ongeveer 1,9 miljoen exemplaren. Tien jaar geleden was dat nog een half miljoen. Jeep wordt dan ook in toenemende mate gezien als het kroonjuweel van FCA. Vorig jaar schatte een analist van de Amerikaanse Morgan Stanley de waarde van het merk op 20,3 miljard euro, meer nog dan de marktwaarde van FCA in zijn geheel.

"Dat men steeds vaker voor een Jeep kiest is te danken aan het feit dat mensen zich willen onderscheiden en graag het origineel willen. Jeep is de uitvinder van de SUV en is een soortnaam voor SUV’s en terreinauto’s geworden. Net zoals bijvoorbeeld Spa voor bronwater of Luxaflex voor zonwerende lamellen", zegt Rácz.

Soldaten onder de indruk

De oorsprong van Jeep ligt bij het merk Willys-Overland Motors, dat in 1908 opricht werd. De meeste mensen kennen het merk van de Willys MB, het voertuig dat voor het Amerikaanse leger voor gebruik in de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld werd.

De merknaam Jeep is volgens velen dan ook afgeleid van de afkorting GP, ofwel General Purpose, een term die in gebruik was binnen het Amerikaanse leger voor dit type voertuig. Weer anderen zeggen dat de naam overgenomen is van een figuur is uit de stripserie Popeye. In 1936 kwam Eugene the Jeep, een dier met bovennatuurlijke krachten, voor het eerst in een verhaal voor.

Volgens de eerder dit jaar overleden Ronald Lee Ermey, een zogeheten drill instructor bij het Amerikaanse korps mariniers en bekend van eenzelfde rol uit de film Full Metal Jacket, waren soldaten destijds zo onder de indruk van de Willys MB dat ze hem vernoemde naar Eugene the Jeep.

Naam al snel ingeburgerd

Hoe het ook zij, Jeep raakte zo ingeburgerd dat Willys-Overland in 1943 de merknaam registreerde. De modellen van Jeep zijn sinds de lancering van de Wyllis MB in 1941 stuk voor stuk te herkennen aan de verticale lamellen in de grille. Het oermodel had er negen, maar vanaf het type CJ-2A uit 1946 zijn de modellen van Jeep voorzien van zeven stuks. De Wrangler van nu vertoont nog altijd gelijkenissen met zijn voorgangers uit de jaren veertig.

De lancering van een groot aantal volledig elektrische auto's moet er voor zorgen dat het succes van Jeep in Europa geen tijdelijke opleving is. Volgens Rácz wordt het eerste model eind volgend jaar getoond in de vorm van een elektrische Renegade.