Met vierseizoenenbanden kun je tegenwoordig uitstekend uit de voeten. Vroeger waren ze een gevalletje 'vlees noch vis', maar tegenwoordig zijn ze een goed alternatief voor winter- en zomerbanden.



Dat is de belangrijkste conclusie van een test met 27 vierseizoenenbanden die jaarlijks door AutoWeek in samenwerking met het Duitse AutoBild wordt gebracht.

In vergelijking met pure winterbanden doen de alleskunners in de maat 195/65R15 het helemaal niet slecht. Op nat wegdek, zoals dat in onze winter het vaakst voorkomt, kunnen de vierseizoenenbanden de winterbanden ook bij lage temperaturen goed partij geven.

En als de weg droog is, bieden ze op het gebied van grip en rijgedrag duidelijke voordelen ten opzichte van winterbanden. Bovendien besparen vierseizoenenbanden tijd en geld. Ze zijn dus al met al een zinvolle investering.

Twee banden ontvingen het oordeel 'Uitstekend', te weten de GoodYear Vector 4Seasons Gen-2 en de Continental AllSeasonContact. De hele top tien vind je terug op de AutoWeek autobanden prijsvergelijker.

Remweg in de sneeuw bij 50 kilometer per uur Winterbanden: 25,2 meter

Nokian Weatherproof: 25,7 meter

Continental AllSeasonContract 95 H: 26,2 meter

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2: 26,3 meter

Nexen N’Blue 4 Season: 26,6 meter

Falken EuroAll Season AS210 91 H: 26,9 meter

Zomerbanden: 42,9 meter

Rem- en rijgedrag in de sneeuw

Waar je met winterbanden bij een snelheid van 50 kilometer per uur in de sneeuw in gemiddeld 25,2 meter weer stilstaat, ligt dat bij vierseizoenenbanden iets hoger. In het beste geval is dat 25,7 meter met de Nokian Weatherproof 91 H-banden.

De minst presterende band is de Bridgestone Weather Control A005 91 H, waarmee je na 31,1 meter weer stilstaat. Dat is echter nog altijd beter dan de 42,9 meter die je gemiddeld met zomerbanden nodig hebt om tot stilstand te komen.

Het Nokian rubber presteert ook goed op het onderdeel rijgedrag op een besneeuwd parcours. Het voertuig bleef tot een snelheid van 58,2 kilometer per uur controleerbaar. Daarmee deed de band het zelfs iets beter dan winterrubber, waarmee 58 kilometer per uur gehaald werd. De Bridgestone-band eindigde met 55,1 kilometer per uur onderaan. Met gemiddeld zomerrubber was niet meer dan 31,8 kilometer per uur mogelijk.

Rem- en rijgedrag op nat wegdek

Als er meer water op de weg staat dan de band kan verwerken, verliest de band het contact met de weg. Dit wordt ook wel aquaplaning genoemd. Bij de Continental AllSeasonContact trad dit pas bij 85,2 kilometer per uur op, terwijl het Vredestein Quatrac 5 91 H-rubber het contact bij 72,7 kilometer per uur verliest.

Met winterbanden werd een snelheid van 78,1 kilometer per uur gehaald, met de gemiddelde zomerband was het contact bij 75,7 kilometer per uur weg.

Op een bewaterde baan is de zomerband met een snelheid van 73,1 kilometer per uur het snelst en fijnst, op de voet gevolgd door de vierseizoenenbanden van Goodyear en Bridgestone met respectievelijk 72,9 en 75,2 kilometer per uur. Het weggedrag met een winterband wordt bij een snelheid van 70,2 kilometer per uur minder stabiel.

De remweg bij 100 kilometer per uur op nat wegdek is met zomerbanden het kortst, te weten 41,1 meter. De beste vierseizoenenband op dit onderdeel, de Bridgestone, staat na 45,2 meter stil.

Met het Goodyear-rubber sta je na 46,2 meter weer stil. Het verschil met winterbanden is fors, aangezien de auto daarmee pas na 53,4 tot stilstand komt.

Remweg op een nat wegdek bij 100 kilometer per uur Zomerbanden: 41,4 meter

Bridgestone Weather Control A005 91 H: 45,2 meter

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 91 H: 46,2 meter

Hankook Kinergy 4S 91 H: 47,8 meter

Michelin CrossClimate +91 H: 48,1 meter

Continental AllSeasonContract: 48,6 meter

Winterbanden: 53,4 meter

Rem- en rijgedrag op droog wegdek

Op de remproef op droog wegdek is met zomerbanden met 39 meter het kortst. Het verschil met de Bridgestone-band is met 40 centimeter verwaarloosbaar.

Het Michelin-rubber eindigt met 40,8 meter op de derde plek. Met winterbanden sta je bij een snelheid van 100 kilometer per uur op droogweg na 47 meter stil, een verschil van 12 meter met zomerbanden.

De hoogste bochtensnelheid, 110,6 kilometer per uur, wordt ook met zomerbanden gerealiseerd. De Bridgestone-band blijft met 108,6 kilometer per uur niet ver achter. Dat geldt niet voor de winterband, waarmee je bij 106,6 kilometer per uur grip begint te verliezen.

Net als bij de winterbandentest van vorige week blijkt dat de Michelin-banden de langste verwachte levensduur hebben. De CrossClimate +91 H-band zou 58.800 kilometer mee moeten gaan. Ook de fabrikant van de banden met de kortste levensduur is dezelfde, namelijk Pirelli met 32.200 kilometer.

Remweg op een droog wegdek bij 100 kilometer per uur Zomerbanden: 39 meter

Bridgestone Weather Control A005 91 H: 39,4 meter

Michelin CrossClimate +91 H: 40,8 meter

Hankook Kinergy 4S 91 H: 43,1 meter

Continental AllSeasonContract 95 H: 43,3 meter

Falken EuroAll Season AS210 91 H: 43,6 meter

Winterbanden: 47 meter

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl