Wat gebeurde er de afgelopen dagen in autoland en waar kunnen we naar uitkijken? Hieronder een overzicht van het belangrijkste en opzienbarendste autonieuws, variërend van prijzen van nieuwe modellen tot aan een keur aan nieuwe sportwagens.

Mercedes-AMG grijpt de Los Angeles Auto Show van volgende week aan voor de lancering van een extreme variant van de GT, de GTR Pro. Het model zal in een beperkte oplage gebouwd worden en is gericht op circuitgebruik. De opgedane kennis en ervaringen met de racewagens AMG GT3 en AMG GT4 is volgens de fabrikant in de nieuwe GTR Pro verwerkt.

De andere uitvoeringen van de AMG GT zullen worden opgewaardeerd. Mercedes zal wijzigingen aan het uiterlijk doorvoeren en het interieur zal worden aangepast om de familiebanden met de onlangs geïntroduceerde AMG 4-Door GT te benadrukken.

Uniek exemplaar

McLaren heeft de Special Operations-afdeling aan het werk gezet met de 720S Stealth Theme als resultaat. De fabrikant zal slechts één exemplaar bouwen en dat is te herkennen aan de rode accenten op een grijze carrosserie. Het met de hand aanbrengen van de rode lak kostte volgens McLaren bijna tweehonderd uur.

Op woensdag maakte de fabrikant bekend dat het op 8 december een nieuw model zal lanceren. McLaren belooft dat het "dak eraf gaat", wat betekent dat de te onthullen auto waarschijnlijk de cabrioversie van de 720S is.

Raceauto voor op straat

Ook Lamborghini presenteerde onlangs een uniek exemplaar, te weten de SC18. De auto is ontwikkeld door de raceafdeling van het merk, Squadra Corse, op basis van ideeën van een klant. Deze heeft de auto samen met de ontwerpers van Lamborghini vormgegeven. De SC18 is gebaseerd op de Aventador SVJ, wat betekent dat de auto voorzien is van een 770 pk sterke V12-motor.

BMW en Kia stellen prijzen vast

BMW heeft de prijzen van de nieuwe Z4 bekendgemaakt. Het instapmodel kost 52.214 euro, terwijl de topversie voor 78.011 euro in de prijslijst staat. Daartussenin positioneert het merk de Z4 sDrive 30iA, die 55.844 euro kost.

Ook de prijzen van de onlangs onthulde X7 zijn inmiddels bekend. De SUV kost in Nederland minimaal 115.350 euro. Voor dat bedrag levert BMW de auto met een 265 pk sterke dieselmotor. Het topmodel, voorzien van een diesel met 400 pk, kost 148.495 euro. De X7 met benzinemotor heeft een prijs van 118.495 euro gekregen.

Bij Kia zijn de prijzen van de volledig elektrische Niro bekend gemaakt. De auto wordt verkrijgbaar vanaf 42.510 euro, waarmee de auto in aanmerking komt voor het gunstigste bijtellingstarief. Voor de e-Niro, die een actieradius van 485 kilometer heeft, zijn al meer dan drieduizend reserveringen geplaatst.

Topman valt van voetstuk

Een hoop autonieuws werd deze week overschaduwd door de aanhouding afgelopen maandag van Nissan-voorzitter Carlos Ghosn, tevens CEO van Renault. Volgens de laatste berichten blijft de topman nog zeker tien dagen vastzitten in Tokio. Volgens het Japanse strafrecht mag Ghosn tot 23 dagen zonder aanklacht in de cel gehouden worden. Er hangt hem een celstraf van maximaal tien jaar en/of een geldboete boven het hoofd.

Volgens Japanse media zou Ghosn onder andere bedrijfsgeld hebben gebruikt voor de renovatie van woonpanden in Amsterdam, Beirut, Parijs en Rio de Janeiro.