Autoliefhebbers kunnen vanaf vrijdag in Amsterdam en Rotterdam kennismaken met de volledig elektrische Model 3. Later zal de auto ook op andere locaties te zien zijn.

Dat blijkt uit berichten op het forum van de Tesla Motors Club voor Nederland en België. De leveringen van het langverwachte derde model van Tesla beginnen volgens de officiële website in 2019. In de Verenigde Staten rijdt de Model 3 al enige maanden rond.

Later deze maand zal de Model 3 ook bij de Tesla-vestiging Arnhem-Duiven te zien zijn, zo laten forumleden weten. In België kan men sinds donderdag met de Model 3 in de showroom te Zaventem aan de slag.

Tesla beleefde na de presentatie van de Model 3 in april 2016 grote problemen met het opstarten van de productie van de auto. Topman Elon Musk sprak zelfs over een "productiehel". Sinds een aantal maanden is het aantal leveringen op peil.

Volgens de website Cleantechnica voert de Model 3 inmiddels de Amerikaanse verkooplijst voor kleine en middelgrote luxewagens aan. Tot en met oktober zijn er 96.160 exemplaren geregistreerd.

Musk heeft aangekondigd dat hij later deze maand op de fabrieksvloer aanwezig zal zijn om erop toe te zien dat er duizend exemplaren van de Model 3 per dag van de band rollen.

"Als je denk dat dit niet mogelijk is, laat het me dan zo snel mogelijk weten zodat ik kan meedenken met oplossingen voor dit probleem", aldus de topman in een email aan medewerkers die Bloomberg heeft ingezien.