BMW heeft de 3-Serie plug-inhybride gepresenteerd. Het nieuwe model heeft extra vermogen en een grotere elektrische actieradius gekregen.

De BMW 3-Serie plug-inhybride heet 330e en wordt aangedreven door een 184 pk sterke benzinemotor die ondersteuning krijgt van een elektromotor die continu 68 pk levert en een piekvermogen van 113 pk heeft.

De 330e is voorzien van het nieuwe XtraBoost-systeem van BMW, waarmee extra vermogen beschikbaar komt. Bovendien wordt de gasrespons directer.

BMW belooft een elektrische actieradius van 60 kilometer, een flinke verbetering ten opzichte van de 37 kilometer van de vorige 330e.

In de elektrische stand kan tot een snelheid van 140 kilometer per uur emissievrij gereden worden. De auto kent ook een hybridemodus, waarmee tot een topsnelheid van 110 kilometer per uur mogelijk is.

In de normale stand accelereert de 330e in zes seconden naar 100 kilometer per uur en loopt hij door tot 230 kilometer per uur. Bestellen kan vanaf mei 2019.

Prijzen van overige uitvoeringen bekend

BMW heeft de instapprijs van de in oktober gepresenteerde nieuwe 3-Serie vastgesteld op 46.179 euro.

Voor dat bedrag levert het merk de 318d, voorzien van een 150 pk sterke dieselmotor en een handbak. De versie met automaat kost 1.421 euro meer.

De 190 pk sterke 320d kost minimaal 50.467 euro en kan tegen meerprijs geleverd worden met automaat en vierwielaandrijving. Deze uitvoering is per direct te bestellen. Dat geldt ook voor de 330i met 258 pk sterke benzinemotor, waar BMW 52.638 euro voor vraagt.

De 318d is net als de 330d en 320i pas vanaf januari te bestellen. De 330d wordt aangedreven door een 265 pk sterke dieselmotor en kost 63.483 euro, terwijl de 320i benzine voor 48.615 euro in de prijslijst komt.

