Met een Chinese winterband kan het gebeuren dat je in natte omstandigheden een 15 meter langere remweg hebt vergeleken met banden van gerenommeerde merken. Ook zijn er grote verschillen in de verwachte levensduur van het rubber.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de winterbandentest die jaarlijks door AutoWeek in samenwerking met het Duitse AutoBild wordt gebracht. Voor de test werd de bandenmaat 195/65R15 als uitgangspunt genomen.

In een voorselectie bij de remproef moesten ruim vijftig testdeelnemers zich eerst kwalificeren voor de hoofdtest. Daarvoor werden ze onderworpen aan een remtest bij 80 kilometer per uur op nat wegdek.

Daarbij vielen de eerste 21 kandidaten af, waaronder de Antares Grip20. Op deze banden werd een remweg van 49,9 meter gemeten. Ter vergelijking, de auto met Bridgestone Blizzak LM 001-Evo-banden stond na 34,3 meter stil. Ook banden van merken als Chengshan en Nankang vielen af.

Negentien testdeelnemers slaagde er niet in binnen 40 meter tot stilstand te komen, terwijl de zes best presterende banden minder dan 35 meter nodig hadden. Hieronder waren naast de Bridgestone-band ook de Continental WinterContact TS 860, de Fulda Kristall Control HP2, de Goodyear UltraGrip 9, de Hankook Winter i’cept RS2 en de Dunlop Winter Sport 5-band.

Langste remweg op nat wegdek Meteor Winter: 43,3 meter

Syron Everest 1 plus: 43,7 meter

Taurus 601 Winter: 43,7 meter

Momo W1 North Pole: 44,0 meter

Chengshan Montice CSC-901: 45,5 meter



Rem- en rijgedrag in de sneeuw

In de sneeuw werd de remweg getest bij een snelheid 50 kilometer per uur. De auto met de Goodyear-banden stond na 27 meter stil. Geen van de twintig geteste winterbanden had meer dan 30 meter nodig om tot stilstand te komen. Ter vergelijking, de remweg in de sneeuw met een zomerband kwam uit op 43,2 meter.

Bij de slalom in de sneeuw werd met de Goodyear-band een snelheid van 52,8 kilometer per uur behaald. Ook met de andere winterbanden was minimaal 50 kilometer per uur mogelijk. Met de zomerband kon de slalom niet sneller dan met 27,6 kilometer per uur gedaan worden.

Opvallende verschillen tussen de winterbanden onderling blijken uit de berekende levensduur in kilometers. De Michelin Alpin 5-band zou het 72.450 kilometer volhouden, terwijl het Pirelli Cinturato Winter-rubber al bij 28.800 kilometer aan vervanging toe is.

Fors langere remweg op droog wegdek

Een pijnpunt bij winterbanden is de langere remweg op droog wegdek. De remweg van een zomerband bij 100 kilometer per uur kwam uit op 39,5 meter. De winterbanden hadden tussen de 43,8 en 47,2 meter nodig. Dergelijke verschillen bleken ook uit de remtest met winterbanden onder droge omstandigheden van NU.nl zelf.

De Dunlop Winter Sport 5 kwam als testwinnaar uit de bus. Ook de Continental WinterContact TS 860, de Kleber Krisalp HP 3 en de Fulda Kristall Control HP2 kregen het predicaat 'uitstekend'. Het volledige overzicht vind je hier.

Kortste remweg met winterbanden op droog wegdek Yokohama BluEarth-Winter: 43,8 meter

Nokian WR D4: 44,5 meter

Vredestein Snowtrac 5: 44,8 meter

Debica Frigo HP2: 44,9 meter

Kleber Krisalp HP 3: 45 meter



Zomerband: 39,5 meter

Lees hier de volledige winterbandentest op AutoWeek.nl