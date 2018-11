Wat gebeurde er de afgelopen dagen in autoland en waar kunnen we naar uitkijken? Hieronder een overzicht van het belangrijkste en opzienbarendste autonieuws, variërend van prijzen van nieuwe modellen tot aan rapport over roest bij nieuwe voertuigen.

Eind vorige week meldde het Duitse AutoBild op basis van Zweeds onderzoek dat moderne auto's onvoldoende bescherming tegen roestvorming meekrijgen. De onderzoekers namen 38 modellen onder de loep, waarbij onder andere met een endoscoop in holle ruimtes gekeken werd.

Bekende auto's als de Citroën C4 Cactus, de Ford Focus en de Nissan Qashqai scoorden twee van de in totaal vijf te behalen sterren. De Peugeot 308, Volvo V60 en Volkswagen T-Roc doen het met een score van die sterren iets beter.

Tot de voertuigen met vier sterren behoren onder andere de Audi A4, Renault Megane en de Volkswagen Golf. De beste scores werden neergezet door de Audi A6, Audi A6, Mercedes-Benz S-Klasse en Renault Espace.

Nieuwe Range Rover Evoque in aantocht

Land Rover zal later deze maand de nieuwe Range Rover Evoque presenteren. In de aanloop naar de onthulling van het model heeft de fabrikant op verschillende locaties in London kunstobjecten geplaatst die de contouren van het nieuwe model tonen. De Evoque kwam in 2011 op de markt en was leverbaar als drie- en vijfdeurs. Eind 2015 werd het aanbod uitgebreid met een cabrioversie.

Mercedes, Lexus en Renault maken prijzen bekend

Mercedes-Benz lanceert in 2019 een groot aantal plug-inhybride auto's, waaronder de E-Klasse 300e en de E-Klasse 300de. Laatstgenoemde is voorzien van een dieselkrachtbron en een elektromotor. In Nederland gaat de auto 68.479 euro kosten. Voor de Estate vraagt Mercedes 70.797 euro. Prijzen van de plug-inhybride 300e met benzinemotor zijn nog niet bekend.

Ook bij Lexus nieuwe prijzen voor een hybride, namelijk de opgewaardeerde RC 300h. Het Japanse merk vraagt minimaal 52.495 euro voor het model. Prijzen kunnen oplopen tot 61.495 euro voor de F-Sport Premium.

Ook de Renault Kadjar heeft een facelift gekregen. De auto is daarbij 1.200 euro duurder geworden, aangezien de prijzen nu beginnen bij 28.590 euro. Voor dat bedrag levert Renault het model met een 140 pk sterke benzinemotor.

BMW verkoopt meer elektrische auto's

De BMW Group heeft in oktober 200.833 nieuwe auto's verkocht, een toename van 1,7 procent. Het merk BMW leverde 171,131 exemplaren af, terwijl Mini 29.418 voertuigen verkocht. Het aantal geëlektrificeerde auto’s, zoals de volledig elektrische BMW i3 en de plug-inhybride Mini Countryman, kwam uit op 13.016 stuks, een stijging van 38,4 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Economische neergang Turkije speelt PSA parten

Het Franse PSA, moederbedrijf van onder andere Citroën, Peugeot en Opel, wil in Spanje de productie van de Peugeot 301 en Citroën C-Elysée terugschroeven. De sedans zijn populair in opkomende economieën als Argentinië en Turkije, waar het op dit moment economische tegenzit. Volgens Reuters verwacht het bedrijf voor 2019 geen beterschap. In Turkije lag de autoverkoop in oktober 76,2 procent lager vergeleken met vorig jaar. De rente op autoleningen in het land is sterk opgelopen. Turken betalen tussen de 39,9 en 53,4 procent op jaarbasis.

