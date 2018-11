Met een bedrag van 459.531 euro is de Lamborghini Aventador S op papier de duurste nieuwe auto van Nederland. Het is echter niet het kostbaarste exemplaar van het land. Hieronder de top drie van duurste auto's in Nederland waar de prijs van bekend is.

De duurste Nederlandse auto die daadwerkelijk op locatie in het land te koop staat is een Porsche 918 Sypder uit 2015. De Porsche is nieuw in Nederland geleverd en wordt door het in Rotterdam gevestigde 3B Exclusief in opdracht van de huidige eigenaar verkocht. De gehanteerde vraagprijs is 1,8 miljoen euro.

Verzoekjes voor een proefrit heeft Erik Bakker van 3B Exclusief nog niet gehad, aangezien dergelijke auto's veelal als belegging worden gekocht en daarmee ook verkocht. Mocht de Porsche voor het genoemde bedrag van de hand gaan, heeft de eigenaar er volgens Bakker mogelijk "een mooie winst" op gemaakt.

"Een Afrikaanse verzamelaar heeft inmiddels interesse in de auto getoond en zal spoedig een team langs sturen voor een inspectie en mogelijk een officiële keuring door Porsche", aldus Bakker.

Er zijn door Porsche in totaal 918 exemplaren van de 918 Spyder geproduceerd. Het exemplaar in Rotterdam heeft productienummer 356, tevens de typeaanduiding van het eerste in serie geproduceerde model van Porsche.

Ferrari en nog een Porsche maken podium compleet

De eerste Nederlandse Ferrari in de lijst is een van de in totaal 799 gebouwde exemplaren van de F12 TDF. De auto stamt uit 2016 en is afkomstig van de eerste eigenaar. Hoefnagels in Geleen vraagt 950.000 euro voor de Ferrari.

Een andere Porsche maakt de top drie duurste auto's in Nederland compleet, namelijk een Carrera GT uit 2004. Het model kan worden gezien als een voorloper van de genoemde 918 Spyder.

De Carrera GT is in een oplage van 1.270 exemplaren geproduceerd en kostte destijds 646.605 euro. Het exemplaar in kwestie staat bij Bernads Exclusive in Woerden te koop voor 899.950 euro.

Bugatti Chiron kost bijna 4 miljoen euro

Niet alle importeurs doen mededelingen over de prijzen van nieuwe auto’s, zeker voor modellen in de topklasse. Denk daarbij exemplaren van Bugatti en Rolls-Royce. Dergelijke voertuigen worden veelal in opdracht van een klant gebouwd, waardoor er moeilijk een vaste prijs op te plakken valt.

Zo is er in augustus een Bugatti Chiron op kenteken gegaan waar 3.540.000 euro voor betaald is, terwijl een ander eerder dit jaar 'slechts' 2.630.000 euro overmaakte voor een nieuwe Chiron.

Daarnaast worden er auto’s aangeboden die niet op Nederlands kenteken staan of zelfs nog in het buitenland gestald zijn. Via VDM Cars kan voor 1.120.000 euro een nieuwe Aston Martin Vanquish Zagato Volante verkregen worden. Van het model zijn maar honderd exemplaren gebouwd. Een Chiron kan ook, aangezien het bedrijf er in Duitsland eentje heeft staan voor 3.980.000 euro.

Als we de zoekopdracht uitbreiden naar tweedehandsauto's slaat de teller eveneens door. Via Automobili Superleggera e Sport Veloce te Apeldoorn wordt voor 2 miljoen euro een Ferrari Enzo uit 2004 aangeboden. Het bedrijf kan voor 1,9 miljoen euro ook aan een Ferrari F50 uit 1996 komen.