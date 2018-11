Aston Martin komt net als de concurrentie met een SUV. Het testwerk met het nieuwe model DBX is officieel van start gegaan.

Een rit over het parcours van de Rally van Wales vormde voor de DBX het startschot van een uitgebreid testprogramma in aanloop naar de introductie van de auto in het vierde kwartaal van volgend jaar.

Aston Martin geeft daarbij tevens de eerste foto's van het gebruikte prototype vrij. Hoewel er met name aan de achterzijde nog wijzigingen doorgevoerd zullen worden, geven de beelden een goede indruk van de definitieve vormgeving.

De DBX is voorzien van de kenmerkende Aston Martin-grille, die roodomrand is. De koplampen vertonen gelijkenissen met de exemplaren van de Vantage.

Het testprogramma bestaat verder uit ritten door de Alpen, flink wat rondes op de Nürburgring-Nordschleife in Duitsland, testkilometers in het poolgebied en hittetests in het Midden-Oosten.

De Aston Martin DBX loopt vanaf volgend jaar in de nieuwe fabriek in Saint Athan (Wales) van de band.

Eerder kwamen concurrenten als Bentley, Lamborghini, Maserati, Porsche en Rolls-Royce al met een SUV. Ferrari volgt op termijn met een vergelijkbaar voertuig.

