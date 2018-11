De autoverkoop in China is in oktober voor de vierde maand achtereen gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Gemeten over de eerste tien maanden van het jaar ligt de verkoop nu voor het eerst lager dan het niveau in 2017.

Dat meldt Reuters op basis van getallen van de Chinese brancheorganisatie CAAM. In oktober werden 2,38 miljoen exemplaren geregistreerd, een daling van 11,7 procent.

Tot en met oktober staat de teller voor dit jaar op 22.87 miljoen stuks, een krimp van 0,1 procent. In de vroege jaren negentig kromp de Chinese automarkt voor het laatst.

De verkoop van zogeheten new energy vehicles, de verzamelnaam van de Chinese autoriteiten voor plug-inhybridevoertuigen en elektrische auto's, viel in oktober 51 procent hoger uit.

Voor de eerste tien maanden van het jaar staat de teller op 860.000 new energy vehicles, een plus van 75,6 procent.