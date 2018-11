Zoals je misschien wel is opgevallen, verschijnt er vanaf deze week elke dag een nieuw katern op de voorpagina van NU.nl. Daarmee hopen we je een extra reden te geven om naar NU.nl te komen. De donderdag staat voortaan in het teken van auto's.

Dit betekent dat je vandaag onderaan de website en in de app het katern Auto vindt.



Onze autoredactie is verantwoordelijk voor dit katern. Deze redactie brengt je natuurlijk al dagelijks het allerbelangrijkste nieuws over nieuwe modellen, autorijden, elektrisch rijden en ontwikkelingen op het vlak van autonoom rijden en legt dat aan je uit.



Voor dit wekelijkse katern focussen we niet alleen op nieuwe modellen in zowel de betaalbare als de vrijwel onbetaalbare categorie, maar kijken we ook vooral naar wat je moet weten als autobezitter.

Het belangrijkste autonieuws van de week wordt samengevat in een handig overzicht. Daarnaast brengen we elke week een informatieve video.



Vandaag:

Interview met ontwerper Laurens van den Acker van Renault - Lees het artikel

Achtergrondverhaal over elektrisch rijden: Hoe eenvoudig wordt het om thuis je auto op te laden? - Lees het artikel

Een overzicht van het belangrijkste autonieuws van de week - Lees het artikel

Benieuwd naar de rest van de week? Die ziet er zo uit:



Maandag: Werk | Dinsdag: Gezondheid | Woensdag: Geld | Donderdag: Auto | Vrijdag: Eten en drinken | Zaterdag: Wetenschap | Zondag: Wonen