Wat gebeurde er de afgelopen dagen in autoland en waar kunnen we naar uitkijken? Hieronder een overzicht van het belangrijkste en opzienbarendste autonieuws, variërend van prijzen van nieuwe modellen tot aan de laatste ontwikkelingen omtrent de nieuwe testauto van Max Verstappen.

Porsche deed eerder deze week verslag van het testwerk met de nieuwe 911, die nog dit jaar wordt onthuld. In het Midden-Oosten en het Amerikaanse Death Valley zijn hittetests gedaan. Daarbij werd gekeken hoe de airconditioning functioneert bij temperaturen tot wel 50 graden Celsius.

In Finland werd bij -35 graden onder nul getoetst hoe onder meer de remmen en verwarming zich hielden. De turbo werd in de ijle lucht op de Evansberg in de Amerikaanse staat Colorado getest.

Porsche schat dat de nieuwe 911 aan het einde van de tour ongeveer 3 miljoen testkilometers zal hebben afgelegd.

Wachttijd Opel Ampera-e verkort

Opel Nederland heeft zich verzekerd van extra exemplaren van de volledig elektrische Ampera-e. Hiermee wordt de wachttijd voor de auto verkort tot maximaal zes maanden.

De Ampera-e is verkrijgbaar vanaf 46.699 euro, waarmee de auto in aanmerking komt voor het bijtellingstarief van 4 procent. Dit tarief geldt voor volledig elektrische auto's met een nieuwprijs van maximaal 50.000 euro. De auto kan op een geladen accu in theorie 380 kilometer achtereen rijden.

Sportiviteit heeft zijn prijs

De 306 pk sterke Mercedes-AMG A 35 4Matic+ is verkrijgbaar vanaf 66.445 euro. Het voorlopige topmodel van de A-Klasse modelreeks accelereert in 4,7 seconden naar 100 kilometer per uur en loopt door tot 250 kilometer per uur.

Een andere sportieve auto waarvan de prijzen zijn bekendgemaakt, is de Cupra Ateca. De snelle versie van het gelijknamige Seat-model wordt leverbaar vanaf 57.950 euro. Voor dit bedrag levert Cupra een 300 pk sterke SUV met automaat.

Skoda Rapid wordt Scala

Skoda presenteert binnenkort de opvolger van de Rapid. Het nieuwe model zal door het leven gaan als Scala en zal wat betreft vormgeving dichter naar de Golf van zustermerk Volkswagen kruipen. De Rapid was zichtbaar korter en smaller.

Skoda belooft veel binnen- en bagageruimte voor de Scala. Volgens het Tsjechische merk kan er 467 liter aan bagage mee. Op dinsdag gaf Skoda de eerste schetsen van het interieur vrij, waaruit blijkt dat het dashboard voorzien zal worden van een groot infotainmentscherm.

Nieuwe modellen van Citroën en Peugeot geprijsd

Als een van de laatste merken introduceert Citroën met de C5 Aircross een middelgrote SUV. De auto deelt zijn platform met de DS7 Crossback, Opel Grandland X en Peugeot 3008.

De prijzen van de nieuwe Citroën beginnen bij 31.390 voor de Aircross met 130 pk sterke benzinemotor en handgeschakelde versnellingsbak. Er is ook een 180 pk sterke benzinekrachtbron beschikbaar. De leverbare dieselmotoren hebben dezelfde vermogenscijfers. Op termijn komt er ook een plug-inhybrideversie van de C5 Aircross.

Zustermerk Peugeot heeft de prijzen van de 508 SW bekendgemaakt. Het instapmodel kost 43.940 euro en krijgt een 180 pk sterke benzinemotor mee. Het voorlopige topmodel is de 225 pk sterke GT-uitvoerig. Voor deze auto vraagt Peugeot 56.490 euro.

Nieuwe testauto Max Verstappen

Aston Martin heeft nieuwe beelden van de Valkyrie getoond. De auto is ontwikkeld in samenwerking met Red Bull Racing en zit vol met techniek uit de Formule 1. Red Bull-coureur Max Verstappen zal dan ook testwerk voor Aston Martin verrichten.

Een 1.146 pk sterke V12-motor zorg voor aandrijving. Het Britse merk zal slechts 150 exemplaren van de Valkyrie bouwen. Alle exemplaren van de 3,2 miljoen dollar kostende Aston Martin zijn al verkocht. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo is een van de toekomstige eigenaren.