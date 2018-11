Het segment van de middelgrote SUV's groeit nog altijd. In de eerste helft van dit jaar gingen wereldwijd 5,29 miljoen exemplaren op kenteken, een toename van 13 procent. Mitsubishi is sinds eind vorig jaar in dat deel van de markt vertegenwoordigd met de Eclipse Cross.

Het model was afgelopen week te gast op de redactie voor een winterbandentest. In de sneeuw hielden de auto's, een voorwielaangedreven variant en een versie met vierwielaandrijving, prima stand.

Ook in dagelijks gebruik is de Eclipse Cross een degelijke metgezel. De algehele vormgeving zal niet ieders smaak zijn, maar van voren bezien ziet de auto er stoer uit. De achterzijde valt op door de in tweeën gesplitste achterruit. In de praktijk is dit niet storend voor het zicht naar achteren.

Achter het stuur heb je niet overdreven veel bewegingsruimte. Personen met een flink postuur zullen al snel ingekapseld zitten tussen het portier en de brede middenconsole. Ook een goede zitpositie is niet direct gevonden.

Het zicht rondom is goed, mede door de forse buitenspiegels. De standaard aanwezige achteruitrijcamera helpt het nadeel van de forse dode hoek voor een flink deel op te heffen.

Eclipse Cross vervoert inzittenden in comfort

De ergonomie van het dashboard is redelijk. De meeste bedieningsknoppen zijn makkelijk te vinden en werken logisch. Het infotainmentsysteem laat zich aansturen met een touchpad, wat niet heel intuïtief werkt. Daarnaast vraagt de menustructuur enige gewenning. Gelukkig is het systeem ook voorzien van een aanraakscherm.

De Eclipse Cross vervoert de inzittenden vooral in comfort. Oneffenheden worden grotendeels door de vering en demping weggefilterd. Het stuurgedrag is een beetje wazig, waardoor je in bochten niet heel veel contact met de voorwielen lijkt te hebben. Ook gaat de wagen al snel een beetje hangen. De auto schuift bij hogere snelheden langzaam over de voorwielen naar buiten.

Voor aandrijving zorgt een viercilinder-turbobenzinemotor (1,5 liter), die goed is voor 163 pk en 250 Nm aan trekkracht. Met name dat laatste is erg prettig voor de spreekwoordelijke duw in de rug. De Eclipse Cross is dan ook lekker vlot. We reden de versie met een continue variabele transmissie, de zogeheten CVT. Die transmissie vormt een goed duo met de motor.

Bagageruimte in eerste instantie niet indrukwekkend

De bagageruimte is in eerste instantie niet indrukwekkend. De wielkasten zijn prominent aanwezig en de laadvloer ligt vrij hoog. Gelukkig is er onder deze vloer nog ruimte voor kleinere spullen.

Daarnaast laat de achterbank zich over een lengte van 20 centimeter verschuiven voor een grotere bagageruimte. Het afdekzeil doet wat het moet doen, maar niet meer dan dat.

Conclusie

De prijs van de Eclipse Cross testauto met voorwielaandrijving en automaat komt uit op 39.990 euro. De versie met vierwielaandrijving en automaat kost 44.990 euro. Hiermee zijn de auto's relatief gunstig geprijsd in vergelijking met gelijk uitgeruste en gemotoriseerde concurrenten.

Of je deze auto's voor de Mitsubishi moet laten staan, is maar de vraag. Afgezien van de motor, zijn er namelijk weinig aspecten van de Eclipse Cross die echt indruk maken. Wel stijg je, ondanks de lakkleur van de auto in kwestie, wat vormgeving betreft boven de grijze middelmaat uit.