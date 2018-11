BMW heeft de eerste foto's van de nieuwe 8-Serie Cabrio vrijgegeven. Eerder deze week werden er al beelden gelekt. De auto wordt leverbaar met benzine- en dieselmotoren.

Het instapmodel is vooralsnog de 840d xDrive, wat staat voor vierwielaandrijving. De dieselmotor levert 320 pk, waarmee de 1.905 kilo zware auto in 5,2 seconden de 100 kilometer per uur aantikt.

De M850i xDrive is voorzien van een 530 pk sterke benzinemotor en weegt 2.095 kilo. Dat maakt de cabrio er niet minder snel om, want voor een sprint naar 100 kilometer per uur is slechts 3,9 seconden nodig.

De 8-Serie Cabrio wordt standaard met een windscherm geleverd. Een opening voor de verwarming in de hoofdsteunen is tegen meerprijs leverbaar.

Het dak is tot een snelheid van 50 kilometer per uur in 15 seconden te openen en sluiten. Met het dak dicht meet de bagageruimte 350 liter. De auto komt in de loop van volgend jaar op de markt.

