McLaren heeft vrijdag de Speedtail gepresenteerd, de snelste productieauto van het merk ooit. De nieuwe sportwagen biedt plaats aan drie inzittenden en valt verder op dankzij de gestroomlijnde vormgeving.

Er worden in totaal 106 exemplaren van de 5,20 meter lange Speedtail gebouwd, die bovendien allemaal al vergeven zijn. Het productieaantal is een verwijzing naar het aantal verkochte exemplaren van het McLaren F1-model uit de jaren negentig.

De bestuurder van de Speedtail zit net als in de F1 in het midden van de auto. Hierdoor zitten een hoop bedieningselementen, waaronder de knoppen voor de automaat, in het dak verwerkt.

De hybride aandrijflijn van de auto levert 1.050 pk. Daarmee haalt de McLaren een topsnelheid van 403 kilometer per uur. De Speedtail accelereert in 12,8 seconden naar een snelheid van 300 kilometer per uur.

Voor een optimale stroomlijn is de auto voorzien van speciale, afgedichte wielen aan de voorkant. Daarnaast zijn de buitenspiegels vervangen door camera's.

Elke Speedtail wordt door de McLaren Special Operations-afdeling geheel naar wens van de klant aangekleed. Eind 2019 wordt begonnen met de bouw van de eerste exemplaren, waar klanten omgerekend 1,98 miljoen euro voor hebben betaald.

Kijk voor meer informatie en foto’s op AutoWeek.nl