De Nissan Leaf is in Duitsland goedgekeurd om stroom te leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Eigenaren kunnen op deze manier stroom verkopen, terwijl energiebedrijven de voertuigen kunnen gebruiken als opslag.

Nissan richt zich in Duitsland daarom in eerste instantie op vlooteigenaren met meer dan zestig voertuigen in hun bezit, zo schrijft Reuters.

Deze auto's kunnen middels zogeheten vehicle-to-grid-technologie (V2G) als energieopslag en daarmee als buffer dienen. V2G-technologie stelt voertuigen in staat met het elektriciteitsnetwerk te communiceren, om zo energie te leveren en te onttrekken.

Nutsbedrijven zelf kunnen elektriciteit doorgaans niet opslaan, terwijl dat in de toekomst juist van groter belang wordt. De toevoer van groene stroom van zonnecollectoren en windmolenparken is immers aan pieken en dalen onderhevig.

"Wij geloven in een emissievrije toekomst. De accupakketten van de Nissan Leaf kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie in Duitsland en een duurzame toekomst", aldus Guillaume Pellentreau, vicepresident en managing director van het Nissan Center Europe.

In Nederland is de eerste stroom al door een Nissan Leaf aan het elektriciteitsnet geleverd. Eerder deze maand werd in Amsterdam een test met succes afgerond. De V2G-technologie komt vanaf volgend jaar in Duitsland beschikbaar.