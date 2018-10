Audi heeft de R8 opgewaardeerd. De auto wordt weliswaar aangedreven door de bekende V10-benzinemotor, maar deze levert nu nog meer vermogen. Ook het onderstel van de R8 is aangepast.

De gewone R8 is nu goed voor 570 pk, een winst van 30 pk ten opzichte van het in 2015 gelanceerde model. De auto accelereert in 3,4 seconden naar 100 kilometer per uur en loopt door tot 324 kilometer per uur.

De open R8 Spyder is met een acceleratietijd van 3,5 seconden en een top van 322 kilometer per uur nauwelijks langzamer.

De sterkere Plus-versie heet voortaan de R8 Performance en krijgt er 10 pk bij voor een totaal van 620 pk. De acceleratie neemt 3,1 seconden in beslag, terwijl de topsnelheid uitkomt op 331 kilometer per uur. De R8 Spyder Performance houdt het bij 329 kilometer per uur voor gezien.

Hogere stabiliteit en een directer stuurgedrag

Het onderstel is aangepast, om voor meer stabiliteit te zorgen. Daarnaast zijn de stuurbekrachtiging en de stuurinrichting anders afgesteld, waardoor de R8 nu directer reageert op stuurinput.

Ook zegt Audi dat de verschillen tussen de rijstanden nu duidelijker zijn. Tot slot werd het elektronische stabiliteitssysteem verbeterd om een kortere remweg mogelijk te maken.

De vernieuwde R8 is te herkennen aan een nieuwe, plattere grille en extra koelsleuven tussen de voorklep en de grille. Samen met een gewijzigde voorbumper zorgt het voor een ander voorkomen van de auto. Ook de achterbumper is aangepast.

Audi levert de R8 in twee nieuwe kleuren: Kemora-grijs en Ascari-blauw. De aanpassingen in het interieur hebben enkel betrekking op kleurstellingen en materialen.

De vernieuwde R8 komt in het eerste kwartaal van volgend jaar naar Nederland. Prijzen zijn nog niet bekend.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl