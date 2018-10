BMW heeft de X7 gelanceerd, een nieuwe toevoeging aan de bestaande reeks X-modellen van het merk. De SUV meet 5,15 meter in lengte en biedt plaats aan zeven inzittenden.

Met zijn lengte is de nieuwe X7 langer dan de verlengde Range Rover, een van de voornaamste concurrenten van het model. De 2 meter brede X7 weegt minimaal 2.395 kilo.

De derde zitrij kan desgewenst vervangen worden door twee losse stoelen, waarmee de X7 een zeszitter wordt. De bagageruimte meet in dat geval 326 liter. Met de derde zitrij plat kan er 750 liter aan bagage mee.

De nieuwe BMW X7 wordt leverbaar als xDrive40i, voorzien van een 340 pk sterke zescilinderbenzinemotor. Hiermee sprint de SUV in 6,1 seconden naar 100 kilometer per uur. De X7 loopt door tot 245 kilometer per uur.

De dieselkrachtbron in de xDrive30d levert 265 pk, die in de M50d 400 pk. Met de deze motorisering accelereert de X7 in 5,4 seconden naar 100 kilometer per uur.

xOffroad-systeem tegen meerprijs

Tegen meerprijs kan de nieuwe X7 voorzien worden van het xOffroad-systeem, waarmee de auto in verschillende rijstanden gezet kan worden.

Voor lederen bekleding, lichtmetalen wielen van 20 inch, een digitaal instrumentarium en een panoramadak hoeft niet te worden bijbetaald. Bijzondere opties zijn een beter audio- en infotainmentsysteem met schermen voor de passagiers en bedieningsknoppen van glas.

De nieuwe X7 komt volgend jaar op de markt.