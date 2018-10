Bloodhound Programme, het bedrijf achter de poging om het wereldsnelheidsrecord op land te breken, is op zoek naar geldschieters. Hier is 25 miljoen pond (28,5 miljoen euro) voor nodig, meldt het bedrijf dinsdag.

Het genoemde bedrag zou volgens de betrokkenen voldoende moeten zijn om de recordpoging definitief te ondernemen. De poging werd de afgelopen twee jaar steeds uitgesteld, ook toen vanwege geldgebrek.

De recordpoging met de Bloodhound-raketauto moet nu in het vierde kwartaal van 2019 plaatsvinden in Zuid-Afrika. Daar heeft het team een 18 kilometer lang stuk van de woestijn Hakskeen Pan geprepareerd.

Met de Bloodhound wil het team een snelheid van 1.600 kilometer per uur behalen. De 135.000 pk sterke auto is al eens getest bij snelheden van 322 kilometer per uur.

De Brit Richard Noble staat aan het hoofd van het team, dat in 2007 is opgericht. Hij bestuurde in 1983 de Thrust2 recordauto, waarmee een gemiddelde snelheid over twee runs van 1.019 kilometer per uur werd behaald.

In 1997 ging coureur Andy Green, die ook de Bloodhound zal besturen, door de geluidsbarrière met de ThrustSSC. De wagen haalde een gemiddelde snelheid van 1.121 kilometer per uur. Dat record staat nog altijd.