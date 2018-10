De vliegende auto van Terrafugia is vanaf heden te bestellen. De Amerikaanse fabrikant zegt dat de eerste exemplaren volgend jaar worden afgeleverd.

De Terrafugia Transition, zoals de vliegende auto heet, is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar. De fabrikant zegt dat de tweezitsauto binnen een minuut in de vliegtuigstand gezet kan worden.

In de lucht zorgt een 4-cilinderbenzinemotor voor stuwkracht. De topsnelheid is in dat geval 160 kilometer per uur. Op de grond neemt een hybride aandrijflijn het werk over. Over de aanschafprijs van de Transition, die in 2012 voor het eerst getoond werd, is nog niets bekend.

Terrafugia wil in 2025 met de TF-2 een vliegende auto gereed hebben die verticaal kan opstijgen en landen. Het Amerikaanse bedrijf is sinds vorig jaar net als Volvo Cars en Lotus eigendom van de Chinese Zhejiang Geely Holding Group.