In de regio's Midden en Noord begint vrijdag de herfstvakantie en dat betekent een drukke avondspits, verwacht de ANWB.

De eerste files ontstaan al rond 13.00 uur. De grootste knelpunten zijn de A1 van Apeldoorn naar Hengelo, de A12 in de richting van Utrecht naar Arnhem, de A28 (Utrecht-Zwolle) en de A50 van Apeldoorn naar Arnhem en Eindhoven. De ANWB denkt dat de verkeersproblemen na 19.00 uur opgelost zijn.

Weggebruikers moeten komend weekend rekening houden met werkzaamheden. Een aantal snelwegen is afgesloten, zoals de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen de knooppunten De Stok en Noordhoek, de A27 in de richting van Almere tussen Rijnsweerd en Bilthoven en de A65 (Tilburg-Den Bosch) bij Vught.

De afsluitingen beginnen vrijdagavond en duren tot zondagavond of maandagochtend.

Wie met de auto langs of in Brussel rijdt, wordt geadviseerd zijn auto vooraf te registreren op de speciale website van het Gewest Brussel. In een groot deel van de Belgische hoofdstad geldt een milieu- of lage emissiezone. Wie niet is geregistreerd, riskeert een boete van 150 euro, ongeacht of de auto wel of niet aan de milieuvoorwaarden voldoet.

De registratie is gratis en drie jaar geldig.

