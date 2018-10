Porsche heeft de komst van GTS-uitvoeringen van de Panamera en Panamera Sport Turismo aangekondigd. Daarmee wordt het gat tussen de Panamera 4S en Panamera Turbo opgevuld.

De GTS-versies worden aangedreven door een 460 pk sterke V8-motor met twee turbo's. Daarmee is de GTS 20 pk sterker dan zijn voorganger. Porsche geeft het model een sportuitlaat, adaptieve luchtvering en krachtigere remmen mee. Daarnaast is de auto verlaagd.

De Panamera GTS accelereert in 4,1 seconden naar 100 kilometer per uur en loopt door tot 292 kilometer per uur. De zwaardere Sport Turismo GTS houdt het bij 289 kilometer per uur voor gezien.

De GTS-uitvoeringen is te herkennen aan zwarte afwerkingsdetails aan zowel de voor- als achterzijde. Bovendien staan de auto's op speciale 20-inchwielen.

De Panamera GTS kost in Nederland 189.500 euro. De GTS-versie van de Sport Turismo staat voor 195.600 euro in de prijslijst. De modellen komen in december op de markt.

