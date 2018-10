De Duitse autoriteiten hebben invallen gedaan bij vestigingen van automaker Opel in Rüsselsheim en Kaiserslautern.

De inval heeft volgens de Duitse krant Bild betrekking op sjoemeldiesels.

Tot 95.000 auto's zouden uitgerust zijn met software om de uitstoot te beperken tijdens tests. Het gaat om dieselmotoren die voldoen aan de modernste Euro 6-uitstootnormen.

Eerder dit jaar werd bekend dat Opel zich in Duitsland moest verantwoorden voor de werking van drie nieuwe dieselmotoren, zo blijkt verder uit berichtgeving van Bild. Of de inval bij Opel op maandag verband houdt met een van de bovenstaande voorvallen, is niet bekend.

Opel gaf eerder aanwezigheid van software toe

Het is niet de eerste keer dat Opel in verband wordt gebracht met software die de uitstoot tijdens een test kan beïnvloeden. Het merk gaf in een eerder stadium bij een ander geval de aanwezigheid van dergelijke software toe en verklaarde dat het niet illegaal was.

De 1.6 CDTI dieselmotor was destijds voorzien zijn van software die onder bepaalde omstandigheden een deel van het systeem dat de uitstoot reguleert, uitschakelt. Opel wees toen naar Europese wetgeving aangaande 'uitschakelsystemen' zoals de Zafira met dieselmotor die anno 2016 ook had.

Dergelijke techniek alleen legaal als het functioneren ervan ter bescherming van de motor is. Volgens Opel was dat laatste het geval. Ook de Duitse transportautoriteit KBA zou de motoren goedgekeurd hebben.

Opel behoort sinds vorig jaar tot de Franse PSA Group, het moederbedrijf van automerken Peugeot, Citroën en DS.