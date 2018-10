Porsche heeft volgens een hooggeplaatste medewerker al zo'n tienduizend orders ontvangen voor de volledig elektrische Taycan. Het model krijgt in 2022 gezelschap van een elektrische SUV.

Dat zegt Lutz Meschke, bij Porsche medeverantwoordelijk voor financiën en IT. Het merk wil jaarlijks tussen de 20.000 en 25.000 exemplaren bouwen van de elektrische Taycan.

De tweede elektrische auto van het merk wordt de op de Taycan gebaseerde Cross Turismo. Daar blijft het niet bij, want nog voor 2022 komt Porsche volgens Meschke met een elektrische SUV.

De fabrikant begint in 2020 met de eerste leveringen van de Taycan. Qua prijs zal het elektriche model tussen de Panamera en een Cayenne in zitten, uiteraard afhankelijk van uitvoering en vermogen en nog vóór belastingen.

In Nederland met de CO2-gerelateerde BPM valt een Taycan mogelijk goedkoper uit dan een Cayenne met gelijk vermogen, zeker bij de topmodellen. Prijzen van de Cayenne beginnen in Nederland bij 102.800 euro, terwijl de Panamera minimaal 111.500 euro kost.

100 kilometer extra in vier minuten

De Taycan krijgt als eerste in serie geproduceerde elektrische auto een 800-voltsysteem, waardoor de laadsnelheid omhoog kan naar maximaal 350 kW. Bij de laadstations van Porsche zelf is de auto in vijftien minuten tot 80 procent vol te laden.

Porsche zegt dat de 600 pk sterke Taycan een actieradius van ongeveer 500 kilometer krijgt. De auto accelereert in ongeveer 3,5 seconden naar 100 kilometer per uur.

Het merk is net als onder andere Audi, BMW, Daimler en Ford aangesloten bij joint venture IONITY. Deze onderneming wil over twee jaar vierhonderd laadstations in Europa hebben. Inmiddels staat de teller op 14, met nog eens 23 stations in aanbouw.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl