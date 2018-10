De bedragen voor verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Alle bedragen tot 100 euro gaan met 5 euro omhoog ten opzichte van 2018, geldsommen boven de 100 euro stijgen met 10 euro.

De nieuwe tarieven zijn gepubliceerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Net als andere jaren zijn de bedragen gebaseerd op de jaarlijkse inflatie. Dit percentage ligt in 2019 op 1,7 procent en is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) in de periode van juni 2017 tot juni 2018. Concreet betekent dit dat snelheidsboetes met enkele euro's omhoog gaan.

Veel boetes voor verkeersovertredingen die nu 90 euro kosten, waaronder het doorsnijden van een militaire colonne of uitvaartstoet, gaan omhoog naar 95 euro. Een ander veelvoorkomend bedrag van 230 euro, voor bijvoorbeeld het als bestuurder vasthouden van een mobiele telefoon of rijden door rood, stijgt naar 240 euro.

De administratiekosten van 9 euro blijven volgend jaar wel onveranderd. Ook de meetcorrectie, om zeker te zijn dat iemand te hard heeft gereden, blijft gelijk in 2019. De meetcorrecties zijn 3 kilometer bij een snelheid van minder dan 100 kilometer per uur en 3 procent bij een snelheid van boven de 100 kilometer per uur.

Bekijk de nieuwe tarieven hier. De nieuwe boetes gelden vanaf 1 januari 2019.