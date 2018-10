Volkswagen introduceert tegen het einde van 2019 zijn eerste opzichzelfstaande elektrische auto. Het merk komt daar niet te laat mee vindt Thomas Ulbrich, de man die bij Volkswagen verantwoordelijk is voor strategie op het vlak van elektrische mobiliteit.

Tijdens een persbijeenkomst op woensdag in Berlijn zei Ulbrich dat Volkswagen deels bewust gewacht heeft met de presentatie van een elektrische auto die niet op een bestaand model gebaseerd is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nissan, dat al sinds 2010 de elektrische Leaf levert.

"Nu de techniek zo ver is dat je met zekerheid tussen de 330 en 550 kilometer aan actieradius hebt, zijn we beter in staat de restwaarde van onze producten te garanderen. Mensen verwachten van een Volkswagen-product dat deze een goede restwaarde heeft. Dat moet bij onze elektrische auto's niet anders zijn."

Ulbrich zei verder dat het voorbeeld van Nederland, dat volgens de Duitser een voortrekkersrol heeft op het gebied van laadinfrastructuur en fiscale stimuleringsmaatregelen, maakt dat Volkswagen er vertrouwen in heeft dat het bedrijf zijn elektrische auto's tot een succes kan maken.

"In 2025 is het mogelijk dat 50 procent van de Volkswagen-verkoop in Nederland uit elektrische modellen bestaat. Ik hoop dat ons gehele aanbod bij jullie in 2030 elektrisch is."

Wereldwijd moeten in 2020 al honderdduizend voertuigen op het nieuwe platform voor elektrische auto's van Volkswagen rondrijden. In 2025 moeten dat er een miljoen per jaar zijn. "We zullen zeer snel gaan schakelen na de lancering van ons eerste model. Ik heb 27 evenementen in mijn kalender staan voor de komende drie jaar", aldus Ulbrich.