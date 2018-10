De Amerikaanse tak van Volkswagen wordt voortaan geleid door Scott Keogh. Keogh was voorheen de baas van Audi in Verenigde Staten. Hij volgt de Duitse Hinrich Woebcken op.

De Amerikaanse Keogh moet zorgen dat het bedrijf sneller herstelt van het dieselschandaal, meldt de Amerikaanse krant The New York Times.

Het van oorsprong Duitse bedrijf hoopt dat een Amerikaan sneller in staat is vertrouwen in het merk terug te winnen. Sinds het dieselschandaal gaat het namelijk niet zo goed met Volkswagen in de Verenigde Staten. Dit jaar steeg de verkoop met 5,5 procent, maar het bedrijf verkoopt nog steeds minder auto's dan in 2014.

Volkswagen heeft in elk geval veel vertrouwen in Keogh. Hij was de afgelopen zes jaar de topman van Audi in de VS. Onder zijn leiding steeg de verkoop van Audi met 62 procent.

Sjoemelsoftware

De verkoop van Volkswagen daalde in 2015, toen het bedrijf wereldwijd in opspraak kwam. In de Verenigde Staten werd namelijk ontdekt dat de dieselmotoren met behulp van software alleen aan de milieueisen voldoen als de wagen wordt getest.