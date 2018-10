Volkswagen gaat in 2019 beginnen met autodelen. Het programma gaat in Berlijn van start met een vloot elektrische modellen en wordt later ook in Duitsland en in de rest van Europa aangeboden, waaronder Nederland.

Volkswagen volgt hiermee het voorbeeld van onder meer Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, en de BMW Group.

Volkswagen begint in de zomer van 2019 in Berlijn met vijftienhonderd exemplaren van de elektrische e-Golf en nog eens vijfhonderd exemplaren van de eveneens elektrische e-Up. Daarmee is de autodeelvloot van Volkswagen de grootste in de stad.

Na de introductie van het elektrische sublabel van Volkswagen, het zogeheten I.D. merk, zullen de Golf en Up deelauto's geleidelijk vervangen worden door I.D.-modellen.

Als onderdeel van een scala aan mobiliteitsoplossingen van Volkswagen, gebundeld onder de noemer Volkswagen WE, wil het merk vanaf volgend jaar ook pakketjes afleveren bij geparkeerde auto's. Bezorgdiensten kunnen zich daarbij toegang verschaffen tot de bagageruimte van het voertuig.