VDL Nedcar informeert het personeel vrijdag over de duizend banen die verdwijnen bij de automaker in Born, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na nieuwsberichten van Limburgse media.

Bij de autofabrikant werken momenteel zevenduizend mensen. De ingreep is het gevolg van minder bestellingen door opdrachtgever BMW.

De helft van het aantal banen dat verdwijnt betreft die van tijdelijk personeel dat juist was aangenomen om de piek in de productie dit jaar aan te kunnen. Circa driehonderd medewerkers zullen via natuurlijk verloop vertrekken. Bij de overige tweehonderd gedupeerden gaat het om uitzendkrachten.

Donderdag werd bekend dat VDL Nedcar met BMW in gesprek zou gaan over de omvang van de productie, op basis daarvan kon de automaker meer duidelijkheid geven over mogelijke ontslagen.

VDL Nedcar meldde eerder al dat de productie volgend jaar lager zou uitvallen. Het bedrijf verwacht dat de productie in 2020 weer zal aantrekken en dan ook weer extra mensen nodig te zullen hebben. Ook vakbond FNV Metaal spreekt van een tijdelijke dip, vanwege de productie die later weer zal aantrekken.

"Allereerst is het voor de medewerkers die nu hun baan verliezen, heel vervelend nieuws. Maar deze mensen kunnen zo elders aan de slag. Het is nu juist de kunst om ze te blijven binden en boeien, want binnenkort zijn ze snel weer keihard nodig."

De bond gaat nog in gesprek met het bedrijf over manieren om de kennis niet verloren te laten gaan.