Mercedes-Benz presenteert nieuwe B-Klasse

De nieuwe B-Klasse deelt zijn platform met de A-Klasse. De wielbasis van de auto nam met 3 centimeter toe tot 2,73 meter. Op sommige uitvoeringen levert Mercedes-Benz vanaf volgend jaar een over 14 centimeter verschuifbare achterbank. Daarmee neemt de bagageruimte toe van 455 naar 705 liter. Met de achterbank plat kan er 1.540 liter mee.

Ook het interieur vertoont overeenkomsten met dat van de K-Klasse. Achter het stuur monteert Mercedes-Benz het vrijstaande instrumentarium, wat leverbaar is in drie versies.

De voordelige variant bestaat uit twee schermen van 7 inch. Tegen extra betaling kan de unit voorzien worden van twee 10,25-inchschermen. Een uitvoering met één 7- en één 10,25-inchscherm vormt de middenweg. Het display is gekoppeld aan het MBUX-infotainmentsysteem van Mercedes-Benz.

Motoren en technologie

De nieuwe B-Klasse wordt geleverd met een 2,0-literdieselmotor. Deze krachtbron levert afhankelijk van de uitvoering 150 of 190 pk. De motor is gekoppeld aan een automatische transmissie met dubbele koppeling. Daarnaast krijgt het model de beschikking over een 116 pk sterke dieselmotor met 1,5 liter inhoud.

De leverbare benzinemotor is de samen met Renault ontwikkelde 1,3-literturbomotor. Deze is er met 136 of 163 pk. Standaard is de krachtbron gekoppeld aan een automaat.

Dankzij verschillende rijhulpsystemen kan de nieuwe B-Klasse, die vanaf december te bestellen is, semiautonoom door het verkeer gaan. De leveringen beginnen in februari.

