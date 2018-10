Renault biedt Duitse auto-eigenaren korting op schoner model

Eigenaren van dieselauto's die aan emissiestandaard 5 of ouder voldoen, kunnen bij inruil aanspraak maken op bedragen tussen 2.000 en 10.000 euro. Ze moeten dan wel een nieuwe Renault-auto kiezen, waarbij het niet uitmaakt wat voor motor het nieuwe model heeft.

De automaker is de eerste fabrikant die een dergelijke toezegging doet in reactie op nieuw milieubeleid van Duitsland. Daarover werd in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord bereikt.

De emissiestandaard 5 is de uitstootnorm die in de EU in 2009 van kracht werd, en waaraan nieuwe auto's moesten voldoen. De eerste emissienorm werd in 1992 vastgesteld.