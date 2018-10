300 pk en vierwielaandrijving voor nieuwe Audi SQ2

Het vermogen haalt Audi uit de bekende 2-liter-TFSI-motor, die ook in de S3 ligt. De krachtbron is gekoppeld aan een automatische transmissie met dubbele koppeling en vierwielaandrijving.

De SQ2 accelereert in 4,8 seconden naar 100 kilometer per uur en loopt door tot een afgeregelde topsnelheid van 250 kilometer per uur.

De auto is te herkennen aan de grotere luchtinlaten aan de voorzijde, een zwarte grille en zwarte accenten op de flanken. De nieuwe Audi SQ2 wordt in januari in Nederland verwacht.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl