Hebben minder bezochte autobeurzen nog wel toekomst?

Dertien automerken laten de Autosalon van Parijs aan zich voorbij gaan, waaronder grote spelers als Volkswagen, Opel, Ford en Fiat. Toegegeven, men gaat niet naar een autobeurs voor een ontmoeting met de Ford Fiesta of Volkswagen Polo.

Veel mensen grijpen de gelegenheid aan om de exotische sportwagens of dure limousines in het echt te zien. Helaas hebben ook Aston Martin, Bentley, McLaren en Rolls-Royce afgehaakt voor deze editie van de Autosalon.

De 67e editie van de Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt had vorig jaar ook al te kampen met een groot aantal afzeggingen. Negen merken, waaronder Alfa Romeo, Fiat, Nissan, Peugeot en Volvo, besloten niet deel te nemen.

Het evenement trok uiteindelijk ruim 810.000 bezoekers, een daling van ruim 13 procent ten opzichte van twee jaar eerder. In Parijs lag het bezoekersaantal in 2016 zo'n 14 lager vergeleken met 2014.

'Internet en vlogs in plaats van bladen en beurzen'

Volgens Wijnand de Geus, pr-functionaris van de RAI Vereniging, ligt er een aantal redenen ten grondslag aan de problemen die autobeurzen ondervinden.

"We leven nu in een andere wereld en het consumentengedrag is heel anders. Waar men zich vroeger voor informatie over nieuwe auto's tot bladen en beurzen richtte, zijn er nu internet en vlogs."

Parijs en Frankfurt hebben volgens De Geus daarnaast last van de eigen industrie. "Op deze beurzen pakken de thuismerken als Peugeot en Renault enerzijds en Audi en Mercedes-Benz anderzijds zo groot uit dat de andere merken daar niet zo blij van worden."

Dat is volgens de pr-man tevens de reden dat de autobeurs in het Zwitserse Genève nog wel floreert. "Dit is een evenement op neutraal terrein en wordt ook echt gezien als een groot internationaal persevenement. Hierdoor komen de merken nog steeds."

Een lokale autoshow als die van Brussel is vooral een verkoopbeurs. Daardoor kunnen merken zich volgens De Geus het niet permitteren hier weg te blijven, omdat ze anders inkomsten zouden missen.

'Er is niet altijd beurswaardig nieuws'

Autobeurzen die onder druk staan is geen Europees fenomeen. De beroemde North American International Auto Show in Detroit, die al sinds 1907 gehouden wordt, besloot dit jaar de editie voor 2020 van januari naar juni te verplaatsen.

Op die manier kan de organisatie niet alleen meer activiteiten in de buitenlucht organiseren, maar heeft de beurs tevens minder concurrentie van beurzen als de Consumer Electronics Show (CES).

Dit evenement werd door Mercedes-Benz aangegrepen om zijn nieuwe infotainmentsysteem te introduceren. Hyundai besloot op de CES zijn nieuwe waterstofauto Nexo voor het eerst aan het grote publiek te tonen. In het verleden zouden dergelijke lanceringen aan een autobeurs voorbehouden zijn.

Bezoekers van de show in Detroit moeten in januari rekening houden met de afwezigheid van Audi, BMW, Ferrari, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mini, Mercedes-Benz en Porsche.

Jur Raatjes, in Nederland verantwoordelijk voor pr bij Mazda, geeft toe dat er voor merken tegenwoordig meer mogelijkheden zijn om een product onder de aandacht te brengen dan alleen een autobeurs.

Kosten spelen daarbij een rol, aangezien merken nu selectiever moeten zijn. Een andere reden volgens Raatjes is dat de aanwezigheid op een beurs soms simpelweg niet uitkomt met de eigen productieplanning.

"Er is niet altijd beurswaardig nieuws. Dit is de reden waarom we niet in Parijs staan, maar bijvoorbeeld wel op de LA Auto Show later dit jaar. Dan is onder andere de nieuwe Mazda 3 klaar voor zijn debuut."

Hoge kosten moeilijker te verantwoorden

Ook Ford laat de Autosalon van Parijs aan zich voorbij gaan. Volgens Sebastiaan van de Pol heeft dat te maken met onder meer voortschrijdend inzicht.

"Het is niet heel effectief gebleken om met tientallen merken op hetzelfde moment onder een dak te staan. Dit maakt het lastig om voldoende media-aandacht voor het product te genereren, zeker gezien de hoge kosten die aan aanwezigheid op een autobeurs verbonden zijn."

Bovendien blijkt volgens Van de Pol uit onderzoek dat grote beurzen helemaal niet zo'n internationaal karakter hebben als wordt gedacht. "Ongeveer 80 procent van de bezoekers blijkt in een straal van 50 kilometer van het evenement te wonen. Dit maakt van een autobeurs een regionaal of zelfs een lokaal evenement."

Ford sluit niet uit dat het in de toekomst wel weer zal deelnemen aan de grote beurzen.

Het bekendste evenement in Nederland was de AutoRAI, die in 2015 voor het laatst gehouden werd. De beurs trok op het hoogtepunt in 1983 meer dan 550.000 autoliefhebbers. De laatste editie werd door 291.717 mensen bezocht.

Eerder dit jaar werd als alternatief voor het eerst de International Amsterdam Motor Show georganiseerd, waar 58.245 bezoekers op afkwamen. Er wordt in april 2019 een vervolg aan gegeven.

Nog altijd een groot aantal primeurs in Parijs

Ondanks de afwezigheid van merken als Volkswagen en Ford is er volgende week een groot aantal primeurs in Parijs te zien. Het grootste nieuws is de lancering van de nieuwe BMW 3 Serie. Daarnaast zal de onlangs getoonde X5 van het merk voor het eerst in Europa te zien zijn.

De Franse PSA Group, moederbedrijf van onder meer Peugeot, Citroën en Opel, presenteert met de DS 3 Crossback E-Tense in Parijs zijn eerste serieuze elektrische auto. De techniek van het model vindt in 2019 ook zijn weg naar de nieuwe Peugeot 208.

Mercedes-Benz grijpt de Autosalon aan voor de onthulling van de nieuwe B-klasse. Daarnaast zullen de volledig elektrische EQ C en de nieuwe GLE voor het eerst op een beurs te bewonderen zijn.

Dat geldt ook voor de elektrische tegenhanger van Audi, de eerder in september gepresenteerde e-tron. Andere auto's uit de Volkswagen-stal die hun publieksdebuut maken, zijn de Seat Tarraco en de Skoda Kodiaq RS.